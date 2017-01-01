09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Söke'de 50 Bin Kök Marul Tarlada Kaldı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:18
Söke'de 50 Bin Kök Marul Tarlada Kaldı
Söke'de 50 Bin Kök Marul Tarlada Kaldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de bir üretici diktiği marullar para etmeyince 50 bin kök marulu hasat etmeden tarlayı sürme kararı aldığını söyledi. Marulların çok iyi yetişmesine rağmen para etmediğini belirten Ali İhsan Günal, "Marulun tanesinin pazar ve markette 2,5 ile 4 TL arasında değişen fiyata satılırken tarlada 30 kuruşa alıcı bulmuyor" diyerek Söke Ovası'nda arazisine ektiği toplam 50 bin kök aysberg cinsi marul tarlasını bozacağını söyledi.
"Maliyet fiyatına alıcı bulamadı"
Pamuk üreticisi olduğunu, arazisindeki yeri değerlendirmek ve alternatif ürün arayışı içinde marul ektiğini belirten Ali İhsan Günal; "Fiyat verenler oldu, ancak verilen fiyatlar masrafını dahi kurtarmıyor. Çok düşük fiyatlara vereceğime hiç olmazsa gübre olur diye tarlayı sürmeye karar verdim" dedi. 10 dönüm alanda marul üretimi için 15 bin TL masraf yaptığını, tanesi 30 kuruşa gelen marula alıcı bulamadığını belirten üretici Ali İhsan Günal; "Sebze işi acayip bir iş. Piyasada az olduğu zaman fiyat yapıyor, çok oldu mu masrafını kurtarmayacak şekilde fiyat veriliyor. Maalesef hep aracılar kazanıyor. Üreticinin malı yok pahasına gidiyor. Markette marul 3.5 TL iken, ben marulumu 50 kuruşa satamıyorum. Hatta 40 kuruşa indirdim, yine satamadım" dedi.
(LT-İK-

08.04.2017 16:26:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU

Arslan, Aydın'da neden &quot;Evet&quot; denmesi gerektiğini anlattı
YEREL

ARSLAN, AYDIN'DA NEDEN "EVET" DENMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATTI
TÜGVA'dan Aydın'da mehterli 'Evet' yürüyüşü
YEREL

TÜGVA'DAN AYDIN'DA MEHTERLİ 'EVET' YÜRÜYÜŞÜ
BBP Genel Başkan Yardımcısı Gürhan:
YEREL

BBP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÜRHAN:

Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL

MARKETTEKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Kılıçdaroğlu'nun AK Parti Milletvekili Erdem hakkındaki iddiası
YEREL

KILIÇDAROĞLU'NUN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ERDEM HAKKINDAKİ İDDİASI
Söke'de Küresel Isınmaya Karşı Pedal Çevirdiler
YEREL

SÖKE'DE KÜRESEL ISINMAYA KARŞI PEDAL ÇEVİRDİLER
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
YEREL

EGE DENİZİ'NDE YASA DIŞI GEÇİŞLER
Mustafa Savaş Aydınlıları mitinge davet ediyor
YEREL

MUSTAFA SAVAŞ AYDINLILARI MİTİNGE DAVET EDİYOR
Balkan heyetinden Güllübahçe'ye ziyaret
YEREL

BALKAN HEYETİNDEN GÜLLÜBAHÇE'YE ZİYARET
Başkan Alıcık; &quot;Sağlık, insanın en önemli servetidir&quot;
YEREL

BAŞKAN ALICIK; "SAĞLIK, İNSANIN EN ÖNEMLİ SERVETİDİR"
Gıda ihracatçısının hava kargo hayali gerçekleşiyor
YEREL

GIDA İHRACATÇISININ HAVA KARGO HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR
Aydın'da UMKE temel eğitimi yapıldı
YEREL

AYDIN'DA UMKE TEMEL EĞİTİMİ YAPILDI
İsabeyli'de modern, çağdaş cadde ve sokak hamlesi devam ediyor
YEREL

İSABEYLİ'DE MODERN, ÇAĞDAŞ CADDE VE SOKAK HAMLESİ DEVAM EDİYOR
Başbakan Yıldırım'ın Aydın mitingi nedeniyle trafik önlemleri alındı
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN AYDIN MİTİNGİ NEDENİYLE TRAFİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Türkiye'de günde 450, yılda 164 bin kişi kansere yakalanıyor
YEREL

TÜRKİYE'DE GÜNDE 450, YILDA 164 BİN KİŞİ KANSERE YAKALANIYOR
Başkan Çerçioğlu, İncirliova'da muhtarlara müjdeler verdi
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU, İNCİRLİOVA'DA MUHTARLARA MÜJDELER VERDİ
Kuşadası'nda trafik kazası, 1 yaralı
YEREL

KUŞADASI'NDA TRAFİK KAZASI, 1 YARALI
Üniversitelerarası Basketbol 1. Lig karşılaşmaları sona erdi
YEREL

ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL 1. LİG KARŞILAŞMALARI SONA ERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!