Nisan'da kar sürprizi
(Fotoğraflı)
Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya merkeze bağlı Mahmudiye köyünde ikamet eden vatandaşlar, Nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştı.
Karşılaştıkları manzara karşısında şaşıran vatandaşlar, Nisan'da kar keyfi yaşadı. köydeki araçların üzerleri ve evlerin çatılarının kar tuttuğu görüldü.
Köy Muhtarı Hayrettin Dönder, "Kar berekettir, Mahsülümuzü ektik. Üzerine kar yağması bereketli olacağının işaretidir. Nisan ayında oluşan bu muhteşem manzara bizleri çok sevindirdi" dedi.
Dönder, köyde kar kalınlığının yüksek kesimlerde 5 santimetreye adan ulaştığını sözlerine ekledi. (YD-EFE)
08.04.2017 16:28:00 TSI
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