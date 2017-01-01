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Hafız Fahri Kanel anıldı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Hafız Fahri Kanel Hoca'ya Vefa Tasavvuf Musikisi Gecesi' adlı program düzenlendi. Gecede, ilahiler, kasideler ve gazeller okundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Hafız Fahri Kanel Hoca'ya Vefa Tasavvuf Musikisi Gecesi' adlı program düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Türk Tasavvuf Musikisi Mevlidhanlar Derneği Başkanı Ali Gülfidan, dernek üyeleri, Yunusemre Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu, Ünlü Bestekar Amir Ateş, Dokuz Eylül Üniversitesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, eski belediye başkanları, ilçe müftüleri, Hafız Fahri Kanel ve ailesi, Manisa Hatuniye Camii İmamı Hayrettin Çoban ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Hafız Bilal Demiryürek'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kuran-ı-Kerim tilavetinin ardından tasavvuf musikisinin en önemli temsilcilerinden olan ve birçok talebe yetiştirerek, bu alanda hizmet etmiş, Hafız Fahri Kanel'in hayatını anlatan slayt gösterisi gerçekleşti. Ardından, Hafız Fahri Kanel'in talebelerinden ve ona değer vermiş isimler ile kızı da Fahri Kanel ile ilgili hatıralarını anlattı ve konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, Manisa Türk Tasavvuf Musikisi Mevlidhanlar Derneği üyeleri ve değerli saz üstadları eşliğinde ilahiler, kasideler ve gazeller okundu. Programa katılan vatandaşların mest olduğu gecede, tasavvuf musikisinin önemli parçalarına da yer verildi.

Program dua okunması ile sona erdi. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, "Bu geceyi asla unutmayacağız. Fahri Kanel hocamızı burada ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk içerisindeyiz. Büyük bir değer olan Fahri Kanel için düzenlenen bu gecede adeta mest olduk, duygulandık. Büyük değerler unutulmamalı" diye konuştu. Güzgülü Hafız Fahri Kanel'e teşekkür plaketi takdim etti. Kanel konuşmasında, kendisi için düzenlenmiş geceye katkısı ve emek verenlere teşekkür etti. Hafız Fahri Kanel'in ailesine de dernek üyeleri tarafından çiçek takdim edildi.

(SC-Y)



08.04.2017 16:28:15 TSI

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