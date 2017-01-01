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Vali Tuna Yeşilay üyeleriyle bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Yeşilay Şubesi kadın komisyonu tarafından düzenlenen kahvaltıda Yeşilay üyeleriyle bir araya geldi.

GAP Sukay Tesislerinde düzenlenen buluşmada Vali Tuna, Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin başka illerle kıyaslanamayacak kadar aktif çalıştığını belirtti. Gelecekte daha sağlıklı bir toplum için herkesin gönüllülük esasıyla Yeşilay'a destek vermesi gerektiğini belirten Vali Tuna, gönüllülüğe kadın eli değmesiyle daha başarılı sonuçlar alındığını dile getirdi. Bağımlılığın bütün dünyada bir sorun olduğunu kaydederek konuşmasına devam eden Vali Tuna, bağımlılığın küresel bir sektör haline geldiğini vurguladı. Bağımlılığın son yıllarda çeşitlilik gösterdiğine de değinen Vali Tuna, "Bağımlılık yakın tarihte teknoloji bağımlılığına kadar uzanmıştır. Ülkemizin güzide bir markası olan Yeşilay mensuplarının bağımlılıkla mücadelede bilimsel temelli çalışmaları ve herkesin yüreğini ortaya koyması takdire şayandır. Bağımlılıkla mücadele konusunda her bireyi, her kurumu ve her çalışmayı önemsiyoruz. Bağımlılık insanın düşünme özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Düşünemeyen, üretemeyen nesillerle bir gelecek inşa etmemiz de mümkün değildir" dedi.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik ise konuşmasında, Yeşilay'ın kuruluş amacı ve Şanlıurfa'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek çalışmalarına destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

(BB-SD-Y)



08.04.2017 16:30:19 TSI

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