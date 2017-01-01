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TÜGVA'dan Amasya'da 'evet yürüyüşü'



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Amasya'da "Türkiye İçin Evet Yürüyüşü" düzenledi.

Künç Köprü ile Yavuz Selim Meydanı arasında düzenlenen yürüyüşe katılanlar yağan yağmur altında ilerleyip sloganlar attılar. Meydanda toplanan grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Amasya İl Temsilcisi Vekili Bilal Eken, "Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden, şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve özvatanımızda parya olmamak için 'evet' diyoruz" dedi.

Ülkede 55 yıldır oynanan oyunların 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ile "Bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım" diyen lider Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozulduğuna değinen Eken, "Binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde var olan tek liderlik yerine başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti kavgalara ve krizlere mahkum edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı. Vefalı Türk'ün şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler her türlü geriletmeci ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için 'evet' diyoruz" şeklinde konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



08.04.2017 16:30:27 TSI

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