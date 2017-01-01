09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kozan Tema'dan "Orman Dedektifleri" etkinliği

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:23
Kozan Tema'dan "Orman Dedektifleri" etkinliği
Kozan Tema'dan "Orman Dedektifleri" etkinliği

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Tema Vakfı Kozan Şubesi tarafından Adana'nın Kozan İlçesinde Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında ilköğretim üçüncü sınıf öğrencileri tarafından "Orman Dedektifleri" etkinliği gerçekleştirildi.
Kozan Halit Dağlı İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, uyguladıkları Tema Vakfı Ağaç Kardeşliği Projesi Kapsamında "Orman Dedektifleri" adlı etkinlikle Kozan Kalesi Manastır alanında bulunan küçük ormanlık alanda etkinlik düzenlediler. Etkinlik kapsamında çocuklar kendi aralarında; "Ekosistem Dedektifleri", "Toprak Dedektifleri", "Bitki Dedektifleri" ve "Böcek Dedektifleri" olarak 4 farklı gruba ayrıldılar. Etraflarında buldukları bitki ve ağaç çeşitlerinin yaprakları ile toprak ve böcekleri Tema Vakfı tarafından gönderilen gözlem kutularına koyup inceleyerek havanın ve ormanda bulunan canlı cansız varlıkların birbirleri ile olan ilişkilerini gözlemlediler.
Tema Vakfı Kozan Sorumlusu Derya Deniz; "Tema Vakfı Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında uygulanan programlardan biri "Orman Dedektifleri" adlı etkinliktir. Bu etkinlikte ormanlık bir alanda çocuklar ellerindeki mercekli gözlem kutuları ile ormanda bulunan canlı ve cansız türlerini inceleyerek gözlem yapmaktadırlar. Bugün Halit Dağlı İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ile birlikte Kozan Kalesi'nde bulunan Manastır alanındaki küçük ormanlık alana gelerek inceleme ve gözlemlerini yaptılar. Daha sonra edindikleri deneyim ve incelemelerinin sonucunu gözlem defterlerine yazarak değerlendirdiler. Bu etkinliğin amacı çocukların ormanda bulunan canlı ve cansız varlıkları ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini yakından incelemelerini sağlayarak ekosistem kavramını zihinlerinde daha somut hale gelmesini sağlamaktır"dedi.
(EMR-Y)

08.04.2017 16:31:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan:
YEREL

TÜGVA YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ ERDOĞAN:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
YEREL

ADANA 5. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI
Gurbetçi oğlunun birikimini dolandırıcılara kaptırdı
YEREL

GURBETÇİ OĞLUNUN BİRİKİMİNİ DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Bakan Çelik, cenaze törenine katıldı
YEREL

BAKAN ÇELİK, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyza Piliç'e üç dalda ödül
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEYZA PİLİÇ'E ÜÇ DALDA ÖDÜL
Alışveriş merkezinde karnaval coşkusu
YEREL

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KARNAVAL COŞKUSU
Ünüvar: &quot;İktidarın yolu samimiyetten geçiyor&quot;
YEREL

ÜNÜVAR: "İKTİDARIN YOLU SAMİMİYETTEN GEÇİYOR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!