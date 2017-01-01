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Kozan Tema'dan "Orman Dedektifleri" etkinliği



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Tema Vakfı Kozan Şubesi tarafından Adana'nın Kozan İlçesinde Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında ilköğretim üçüncü sınıf öğrencileri tarafından "Orman Dedektifleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Kozan Halit Dağlı İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, uyguladıkları Tema Vakfı Ağaç Kardeşliği Projesi Kapsamında "Orman Dedektifleri" adlı etkinlikle Kozan Kalesi Manastır alanında bulunan küçük ormanlık alanda etkinlik düzenlediler. Etkinlik kapsamında çocuklar kendi aralarında; "Ekosistem Dedektifleri", "Toprak Dedektifleri", "Bitki Dedektifleri" ve "Böcek Dedektifleri" olarak 4 farklı gruba ayrıldılar. Etraflarında buldukları bitki ve ağaç çeşitlerinin yaprakları ile toprak ve böcekleri Tema Vakfı tarafından gönderilen gözlem kutularına koyup inceleyerek havanın ve ormanda bulunan canlı cansız varlıkların birbirleri ile olan ilişkilerini gözlemlediler.

Tema Vakfı Kozan Sorumlusu Derya Deniz; "Tema Vakfı Ağaç Kardeşliği Projesi kapsamında uygulanan programlardan biri "Orman Dedektifleri" adlı etkinliktir. Bu etkinlikte ormanlık bir alanda çocuklar ellerindeki mercekli gözlem kutuları ile ormanda bulunan canlı ve cansız türlerini inceleyerek gözlem yapmaktadırlar. Bugün Halit Dağlı İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ile birlikte Kozan Kalesi'nde bulunan Manastır alanındaki küçük ormanlık alana gelerek inceleme ve gözlemlerini yaptılar. Daha sonra edindikleri deneyim ve incelemelerinin sonucunu gözlem defterlerine yazarak değerlendirdiler. Bu etkinliğin amacı çocukların ormanda bulunan canlı ve cansız varlıkları ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini yakından incelemelerini sağlayarak ekosistem kavramını zihinlerinde daha somut hale gelmesini sağlamaktır"dedi.

(EMR-Y)



08.04.2017 16:31:15 TSI

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