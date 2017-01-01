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Ağrı'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması Ağrı'da yapıldı.

Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda gerçekleştiren yarışmaya Vali Musa Işın, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlı, kurum müdürleri, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yakup Turan, "Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbi olan Allah'ın (c.c) kullarına en büyük armağanıdır. Kur'an gönüllerimize sürur, hayatımıza rehber, yolumuzu aydınlatan bir kandildir. Kur'an-a sarılan onu kendisine rehber edinen; O'nunla hemhal olan saadeti dareyne ulaşır. Zira Efendimiz (s.a.s) veda hutbesinde: "Size iki şey bırakıyorum. Bunlara bağlandığınız sürece asla doğru yoldan sapmayacaksınız. Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." buyurmuştur. Böylesine değerli, şerefli ve hikmetli bir Kitap'tan istifade etmenin ilk yolu onu okumaktır. Kur'an-ı okumak O'nunla meşgul olmak öyle bir saadettir ki tarif etmeye kelimeler kifayet etmez. Zira Kur'an okumak yüce yaratan ile konuşmak demektir. Fahr-ı kainat Efendimiz (s.a.s) :"Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan (onunla yaşayıp tebliğ eden) kimse, diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz O'nun yolunda infak eden kimse." buyurmuştur. Kur'an okumanın fazilet ve sevabı hakkında varid olan birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif, onu tilavet etmeyi teşvik ederek, dünya ve ahirette insana kazandırdıkları üzerinde durmuştur.Ayet-i Kerime de mealen yüce Mevla'mız şöyle buyurmuştur. "Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ( parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) okuduk." Buyurmak suretiyle Kur'an'ın tertil üzere okunmasını emretmiştir. Rasullulah (S.A.S) da: " Kur'an-ı Kerim'i maharetle okuyan bir insan, Kiramen Katibin melekleri seviyesinde olur. Onu o seviyede beceremeyen fakat halis bir niyet ile okumaya çalışan, okurken de kem küm edip dili dolaşan ve Kur'an'ı okumak ona zor geldiği halde okuyan insana da iki sevap vardır." Buyurmuştur. (Buhari, Tevhid,52) Tüm bunları göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki, ilk emri "Oku" olan bir dinin mensuplarının işe önce kendi kitaplarını okuyarak başlamaları gerekir. Ülkemizde, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve öğretimi bazı dönemlerde getirilen tüm yasaklara, gizli açık tüm engellemelere rağmen milletimizin sahip çıkmasıyla kesintisiz sürdürülmüştür. Milletimiz kendi kurduğu veya sahip çıktığı müesseseleri aracılığıyla Kur'an-ı Kerim eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. Özellikle imam hatip okulları bu konuda çok önemli ve hayırlı hizmetlere imza atmıştır ve atmaya devam edecektir. Bugün burada kaybedenin olmayacağı, hepimizin kazançlı çıkacağı bir program icra edeceğiz. Ben şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizi yetiştirmede emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlere Allah razı olsun diyor. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum"dedi.

Bölge yarışmasına Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Gümüşhane illerden gelen öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde seslendirdiler. Yarışma sonunda Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Bürçün birinci olurken, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebubekir Kaçan ikinci, Gümüşhane Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Yağız üçüncülüğü elde etti. Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kurulan Yedi Dilde İlahi Korusu, 7 dilden ilahi okunmasının ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

(AG-AT-Y)



08.04.2017 16:33:17 TSI

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