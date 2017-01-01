YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kadın Çiftçilerle Kiraz Bahçesi Demonstrasyonu Yapıldı

Kadın Çiftçilerle Kiraz Bahçesi Demonstrasyonu Yapıldı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi tarafından uygulanan "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi kapsamında Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kadın çiftçilere meyveciliğin temel ilkelerinin öğretilmesinin amaçlandığı "Mutfaktan Bahçeye" projesinin uygulanmasına devam ediliyor.

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 20 kadın çiftçinin eğitimi sürüyor. Düzenlenen demonstrasyon çalışmasında kadın çiftçilere bu bölgede kiraz çeşitlerinin performansı ve anaç performansı değerlendirmesi yapıldı. Çalışmaya Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan katıldı.

Enstitü uzmanlarından Salih Keskin tarafından kiraz bahçeleri konusunda kadın çiftçilere bilgiler verildi. Kadın çiftçilere kirazda anaç çeşit farkı uygulamalı olarak gösterilerek meyve yetiştiriciliği konusunda bilgilenmeleri sağlandı. Uygulamalı olarak sürdürülen eğitimlerde kadın çiftçiler tarafından 5 dekar alana çeşitli türlerden 200 kiraz fidanı dikildi.

Demonstrasyon çalışmasında konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, geçen seneden bu yana devam eden proje ile kadınların tarımsal alanda bilinçli bir şekilde faaliyet göstermelerini amaçlıyoruz. Bu proje ile tarımsal üretimin bel kemiği olan kadınlar, sektöre bilgisiyle titizliğiyle yön veriyor, Bakanlığımızın sağladığı desteklerle projenin uygulanıyor olması bizi mutlu ediyor. Projemizi Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitümüzle birlikte yürütüyoruz. Hem biz hem de projeye katılan bayanlar projenin gidişatından son derece memnunlar. Kadın çiftçilerin eğitimlerine yönelik projelerimiz bundan sonra da devam edecek. Ben projeye destek sağlayan Bakanlığımıza ve bizimle birlikte projede yer alan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(FG-AT-Y)



08.04.2017 16:34:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER