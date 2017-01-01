Yüksel ve Erdoğan turizm şirketinin çalışını gerçekleştirdi
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Ahmet Kaya
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ak Parti Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel ve Mehmet Erdoğan bir Turizm şirketinin açılışını gerçekleştirdi.
Gaziantep Ak Parti Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel ve Mehmet Erdoğan Umre ve hac organizasyonu düzenleyen profesyonel bir tur firmasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Gaziantep Ak Parti Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel ve Mehmet Erdoğan, Genç MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Veysel Burak Babüroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dua ve ikramların ardından kurdele keseme töreni ile açılış son buldu.
(AK-SD-Y)
08.04.2017 16:34:07 TSI
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