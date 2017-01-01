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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Yüksel ve Erdoğan turizm şirketinin çalışını gerçekleştirdi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:27
Yüksel ve Erdoğan turizm şirketinin çalışını gerçekleştirdi
Yüksel ve Erdoğan turizm şirketinin çalışını gerçekleştirdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ahmet Kaya
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ak Parti Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel ve Mehmet Erdoğan bir Turizm şirketinin açılışını gerçekleştirdi.
Gaziantep Ak Parti Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel ve Mehmet Erdoğan Umre ve hac organizasyonu düzenleyen profesyonel bir tur firmasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Gaziantep Ak Parti Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel ve Mehmet Erdoğan, Genç MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Veysel Burak Babüroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dua ve ikramların ardından kurdele keseme töreni ile açılış son buldu.
(AK-SD-Y)

08.04.2017 16:34:07 TSI
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