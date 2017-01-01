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Erzincan'da Dünya Masa Tenisi Günü Etkinliği

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:27
Erzincan'da Dünya Masa Tenisi Günü Etkinliği
Erzincan'da Dünya Masa Tenisi Günü Etkinliği

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programı içinde yer alan Dünya Masa Tenisi günü kapsamında Erzincan'da etkinlik düzenlendi.
Erzincan'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından " Dünya Masa Tenisi Günü" nedeniyle düzenlenen masa tenisi etkinliğine öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erzincan Park AVM'de düzenlenen " Dünya Masa Tenisi Günü" etkinliği kapsamında İl Müdürlüğü tarafından kurulan Masa Tenisi masalarında vatandaşlara bir yandan bu sporun tanıtımı yapılırken, bir yandan da halkın Masa tenisi oynaması sağlandı. Dizilen 2 ayrı masada yaşlı, kadın, çocuk yüzlerce vatandaş masa tenisi oynadı.
Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. İl Müdürü Burak Mumcu, "Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde bu etkinlik devam etmektedir. Biz de masalarımızı kurarak halka açık olarak bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Bu etkinliğin amacı hem masa tenisini tanıtmak, hem de masa tenisinin 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir spor dalı olduğunu göstermektir. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
(FG-AT-Y)

08.04.2017 16:34:54 TSI
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