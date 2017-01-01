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Bakan Avcı, fidan ve satranç takımı dağıttı



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Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'e bir dizi ziyaret ve açılışı gerçekleştirmek üzere gelen Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi öğrencileri ile vatandaşlara fidan ve satranç takımı dağıtımı gerçekleştirdi.

Bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, gün içinde gerçekleşen bir takım programların ardından Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesine geldi. Burada lise öğrencileriyle bir araya gelen Bakan Avcı, gençlerle fidan dikti. Daha sonra okul önünde hazırlanan standın başına geçen Bakan Avcı, burada sıraya giren öğrenci ve vatandaşlara da fidan ve satranç takımı hediye etti.

(MK-KÇ)



08.04.2017 16:34:59 TSI

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