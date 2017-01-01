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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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İnönü'de temel atma töreni

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:28
İnönü'de temel atma töreni
İnönü'de temel atma töreni

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren tarım şirketinin temel atma töreni, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un katılımı ile gerçekleştirildi.
Törende konuşma yapan Başkan Bozkurt, "İlçe halkının içinden böyle girişimcilerin böyle bir yatırıma teşebbüs edip başarılı olmak, ikinci olarak da bu başarıyı büyütmek çok önemli. Bu da ilçedeki girişimci dinamizmini artıracaktır. Diğer bir nokta ise böyle bir tesisi ilçe halkına zarar vermeden yönetmektir" diyen Bozkurt, çevre sağlığı ve hijyen konusuna da önem verilmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Bozkurt, bu konuda çok başarılı bulduğu şirket yöneticilerine teşekkür edip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
(MEB-KÇ)

08.04.2017 16:35:47 TSI
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