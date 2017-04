YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te istihdam seferberliği masaya yatırıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş'ın katılımıyla milli istihdam seferberliğiyle ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Milli istihdam seferberliğinin masaya yatırıldığı toplantıda, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Bilecik'in bu konuda çok iyi olduğunu ve Bilecik'in ekonomiden istifade eden değil ülke ekonomisine katkıda bulunan illerden biri olduğunu söyledi. Mehmet Baş, "Baktığınızda genel anlamda işsizlik sorunu yok. Bir türlü iş arayan ile işvereni aynı noktada buluşturamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Bu sadece Bilecik-Bozüyük'ün bir sorunu değil, bizim ülkemizin genel bir sorunu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan milli istihdam seferberliği ülke genelinde büyük yankı buldu. İstihdam seferberliği kapsamında illerimizde taahhüt edilen rakamlar gerçekleşiyor. Bilecik'te bu illerimiz arasında yer alıyor. Mesela bugün 2017 yılının ilk çeyreğinde Bilecik ilimizde taahhüt edilen istihdamın 3'te 1'i gerçekleşmiş. Önümüzde aylarda da bu verilen istenilen seviyeye geleceğine inanıyorum. Milli istihdam seferberliğinde 1 milyon 500 bin artı istihdam rakamlarına bakıldığında şu an itibariyle 500 bini geçmiş durumdayız. Bu veriler şu an itibariyle gidişatın iyi olduğunu gösteriyor. Zaman zaman işçilerin ayrılmak zorunda kaldıkları bazı mevsimsel sıkıntılar yaşanabiliyor. Dönem dönem teşviklerden farklı sektörler faydalanabiliyor. Devletimiz imkânları çerçevesinde ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlerde mümkün olduğu kadar bu teşviklerle piyasayı hareketlendirmek istiyor. Devlet imkânlar çerçevesinde nasıl faydalı olabilirim diye çırpınıyor. Bunu da nasıl planlıyor? Bürokratlar aracılığıyla devletin imkânlarıyla yapılabilecek işler karşılaştırıyor. Bu imkânlar dâhilinde teşvikler veriliyor. Gönül arzu ediyor ki daha fazla olsun. Ama o kısıtlı imkânları nasıl ekonomi ve piyasaya katabiliriz diye bir çalışma yapılıyor. Bunu yaparken eksikliklerimiz olabiliyor. İşte bu eksiklikleri de sizleri dinleyerek sizlerin sorunlarını ele alarak eksikleri gördükçe yeni düzenlemeler yapıyoruz. Ben bu bağlamda Bilecik'imize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok iline gittim ve sıkıntıda olan illerimizi gördüm. Bu bağlamda Bilecik bu konuda iyi olan illerimizden bir tanesi olarak görünüyor. Bilecik hem iş kurma hem de işsizlik oranları açısından iyi durumda olan bir ilimiz. Bilecik ilimize baktığımızda her 3 kişiden 1 kişinin 4A kapsamında çalıştığını görüyoruz. Sigorta primlerinin ödenmesi anlamında yüzde 78 oranında bir gerçekleşmeyle de iyi bir konumda yer alıyor. Bilecik ekonomiden istifade eden değil ülke ekonomisine katkıda bulunan illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla ben burada siz aracılığıyla tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından günün anısına TSO Başkanı Buğra Levent tarafından Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş'a plaket takdim edildi.

Toplantıya, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, SGK İl Müdürü Adem Bedir, TSO Başkanı Buğra Levent, OSB Müdürü Cemal Gerem, TSO yönetim kurulu üyeleri ve Türk Metal Sendikası temsilcileri katıldı.

08.04.2017 16:38:07 TSI

