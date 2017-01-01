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Siirt Valisi Tutulmaz basın mensupları ve esnafı ziyaret etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:31
Siirt Valisi Tutulmaz basın mensupları ve esnafı ziyaret etti
Siirt Valisi Tutulmaz basın mensupları ve esnafı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ildeki basın mensuplarını ve esnafı ziyaret ederek alınan güvenlik tedbirleri başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi seçim güvenliği başta olmak üzere birçok konuda ilin sorunlarının çözümü noktasında önemli adımlar atıldığını aktaran Vali Tutulmaz, merkez başta olmak üzere ilçe ve kırsal kesime kadar üst seviyede seçim güvenliğinin alındığını, bu tedbirlerle vatandaşların kendini rahatlıkla güvende hissettiğini söyledi. Devletin tüm enerjisinin sadece güvenlik alanına harcanmadığını da aktaran Vali Tutulmaz, çabalar sonucu 2 yıl içinde 6 park ve mesire alanının şehre kazandırılarak bu alandaki ihtiyacın önemli ölçüde giderildiğini, istihdamın arttırılması için de gerek il içinde gerekse il dışında cazibe merkezi toplantılarıyla iş adamlarına çağrıda bulunduklarını söyledi. Tutulmaz, ayrıca ekonomiden ulaşıma, eğitimden diğer birçok alanlara kadar devletin kaynaklarını, sürdürülebilir projelerle halkın hizmetine sunduklarını söyledi.
Vali Tutulmaz basın kuruluşları ziyaretinin ardından esnafları da ziyaret sohbet etti.
(MND-AKK-Y)

08.04.2017 16:38:51 TSI
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