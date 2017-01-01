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Bozüyük şehir müzesine yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla açılan Bozüyük şehir müzesi, ilçe tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Müzeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, hafta boyunca her gün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebiliyorlar.

Müzenin girişinde ilk oda olan "ilk ayak izleri" bölümü; sürpriz bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kentin en eski resmi koleksiyonerlerinden olan ve halen Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan Esat Zencir'in koleksiyonuna olan ilgi ise her geçen gün artarak devam ediyor. 2683 sayılı Tarihi Eserleri Koruma konuna ilişkin yasaya göre, Bilecik Arkeoloji Müze'sine bağlı olarak resmi koleksiyonerlik yapan Esat Zencir koleksiyonunda 25 yıllık tarihi bir birikimini Bozüyüklülerle paylaşıyor. Zencir'in şehir müzesindeki özel koleksiyonunda; civar ilçelerden, Bozüyük merkezden ve ilçenin 23 köyünden bulunmuş, 170'e yakın tarihi sikke ve eser yer alıyor. Eserler Arkaik, Antik Yunan, Roma, Bizans, Ortaçağ, İslami Beylikler ve Osmanlı dönemine ait oldukları görülüyor. Bozüyük'ün Arkeolojik haritasını merak edenlere özel, harika bir birikim olarak göze çarpıyor. Şehir müzesinde 28 Eylül Perşembe gününe kadar hizmetinizde olacak bu özel koleksiyonu görmeyenler çok şey kaçıracağı ifade ediliyor. Vatandaşlar bu nadide müzeyi ilçemize kazandıran ve özel koleksiyonlara da yer verip ilçe halkının hizmetine sunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ediyorlar.

(İC-Y)



08.04.2017 16:39:35 TSI

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