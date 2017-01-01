09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük şehir müzesine yoğun ilgi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:31
Bozüyük şehir müzesine yoğun ilgi
Bozüyük şehir müzesine yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla açılan Bozüyük şehir müzesi, ilçe tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Müzeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, hafta boyunca her gün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebiliyorlar.
Müzenin girişinde ilk oda olan "ilk ayak izleri" bölümü; sürpriz bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kentin en eski resmi koleksiyonerlerinden olan ve halen Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan Esat Zencir'in koleksiyonuna olan ilgi ise her geçen gün artarak devam ediyor. 2683 sayılı Tarihi Eserleri Koruma konuna ilişkin yasaya göre, Bilecik Arkeoloji Müze'sine bağlı olarak resmi koleksiyonerlik yapan Esat Zencir koleksiyonunda 25 yıllık tarihi bir birikimini Bozüyüklülerle paylaşıyor. Zencir'in şehir müzesindeki özel koleksiyonunda; civar ilçelerden, Bozüyük merkezden ve ilçenin 23 köyünden bulunmuş, 170'e yakın tarihi sikke ve eser yer alıyor. Eserler Arkaik, Antik Yunan, Roma, Bizans, Ortaçağ, İslami Beylikler ve Osmanlı dönemine ait oldukları görülüyor. Bozüyük'ün Arkeolojik haritasını merak edenlere özel, harika bir birikim olarak göze çarpıyor. Şehir müzesinde 28 Eylül Perşembe gününe kadar hizmetinizde olacak bu özel koleksiyonu görmeyenler çok şey kaçıracağı ifade ediliyor. Vatandaşlar bu nadide müzeyi ilçemize kazandıran ve özel koleksiyonlara da yer verip ilçe halkının hizmetine sunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ediyorlar.
(İC-Y)

08.04.2017 16:39:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bozüyük'te istihdam seferberliği masaya yatırıldı
YEREL

BOZÜYÜK'TE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ MASAYA YATIRILDI
AK Parti'nin referandum çalışmaları
YEREL

AK PARTİ'NİN REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Osmaneli'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri
YEREL

OSMANELİ'DE KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Bilecik'te öğrenci yurdu inşaatı sürüyor
YEREL

BİLECİK'TE ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI SÜRÜYOR
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken, Osmaneli'de esnafı ziyaret etti
YEREL

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI ÖĞÜTKEN, OSMANELİ'DE ESNAFI ZİYARET ETTİ
Osmaneli'de Kutlu Doğum Haftası etkinliği
YEREL

OSMANELİ'DE KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİĞİ
Okul Sporları Yıldızlar Dart Müsabakaları sona erdi
YEREL

OKUL SPORLARI YILDIZLAR DART MÜSABAKALARI SONA ERDİ
İl Müdürü Yıldız, spor tesislerinde incelemelerde bulundu
YEREL

İL MÜDÜRÜ YILDIZ, SPOR TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Pazaryeri Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı
YEREL

PAZARYERİ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI
Yeni Mahalle Camii'nin tuvaletleri yenileme çalışması devam ediyor
YEREL

YENİ MAHALLE CAMİİ'NİN TUVALETLERİ YENİLEME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Başkan Yağcı, şampiyon takımın primlerini dağıttı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, ŞAMPİYON TAKIMIN PRİMLERİNİ DAĞITTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!