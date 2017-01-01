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Filmmor Festivali ilk kez Bursa'da

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:34
Filmmor Festivali ilk kez Bursa'da
Filmmor Festivali ilk kez Bursa'da

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Kadınların meselelerine dikkat çeken filmlerin yer aldığı 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, sinema tutkunları ile Konak Kültürevi'nde buluştu.
15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti. Türkiye'de, iktidarları, kadınların belirlediğine dikkat çeken Başkan Bozbey, "Bu ülkede iktidarları tayin eden kadınlardır. Kadınlar ne tarafa daha fazla eğilim gösterirse o taraf iktidar oluyor. Bu süreçte de her zaman olduğu gibi kadınların eğilimi ne tarafa doğru fazlaysa orası iktidar olacaktır. Bu demektir ki kadınlara çok büyük görev düşüyor. Geleceğimiz açısından, çocuklarımız, torunlarımız açısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet muhafaza edilmesi açısından sorumluluk düşüyor" dedi.
Kadının özgürlüğünden yana olduklarını söyleyen Bozbey, şöyle devam etti: "Kadın ve erkeğin eşit haklardan, eşit bir yurttaş kimliğiyle sosyal, kültürel ve her alanda beraberce aynı haklara sahip olmasından yanayız. Ama kadınların bir tek yerde özgür olduğunu düşünüyorum; bir tek seçim kabininde özgürdür kadınlar. Orasını da yıkalım her yerde özgür olsun kadınlar" diye konuştu.
Filmmor Kadın Kooperatifi Kurucusu Melek Özman da son yıllarda zor şartlar altında festivali gerçekleştirdiklerini ve kadınların her zaman zorluklar karşısında çıkar bir yol bulduklarını kaydetti.
Açılış konuşmalarının ardından 105 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu, Aysel Gürel'in şefliğinde konser verdi.
Kadın sorununa dikkat çeken 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin ilk gününde açılışın ardından saat 14:00'te 'Zeytin Ağacı', 16:00'da 'Başkasının Evi', 18:00'da de 'Tam Gözlerimi Açarken' isimli filmler Konak Kültürevi'nde izleyici ile buluştu.
9 Nisan Pazar günü de Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde saat 12:00'de 'Çok Uzak Fazla Yakın', 14:00'de 'Ben Halkım', 16:00'da 'Tereddüt', 18:00'de 'Feminist Değilim Ama' filmleri festival kapsamında ücretsiz olarak gösterilecek. Festival'de bir de 'Türkiye Sinemasında Kadınlar' konulu söyleşi düzenlenecek. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenecek söyleşi Masum Küstah Fettan filmiyle, Melek Özman sinema tutkunlarıyla saat 19:00'da bir araya gelecek.
(MŞ)

08.04.2017 16:41:30 TSI
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