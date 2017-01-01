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Başkan Şirin gönülleri fethediyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:35
Başkan Şirin gönülleri fethediyor
Başkan Şirin gönülleri fethediyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, gönülleri fetheden Gönül Projesi kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerinde, Ali-Samiye Alyüz çiftinin de büyük memnuniyetiyle karşılandı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada 50 yıl öncesine ait nikah defteriyle geçmişe yolculuk yapan Alyüz Çifti, "Dünyaları verseniz bu kadar mutlu olamazdık" dedi.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in sevgi, saygı ve birliktelik bağlarını güçlendirmeye dayalı Gönül Projesi, hayata geçtiği günden itibaren halkın büyük takdirini kazandı. Proje kapsamında ev ziyaretlerine devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, bu kez Altay Mahallesi Fırat Sokak'ta ikamet eden Ali-Samiye Alyüz Çifti'ne konuk oldu. Kendi isimlerine özel dekoratif saat ve 1967 yılında imzaladıkları nikah defterinin çerçevelenmiş suretini Alyüz Çifti'ne hediye eden Başkan Şirin, "Evlilik yıllar geçtikçe kuvvetlenen tek bağdır. Değerli büyüklerimiz de bu anlamda genç çiftlerimize büyük bir örnek teşkil ediyorlar. Sizleri can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bizlerin kapıları da sizlere her zaman açık. Allah'tan sizlere nice sağlıklı ve huzurlu yıllar yaşatsın" dedi.
Başkan Turgay Şirin'in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Alyüz Çifti ise, "Turgay Başkanımız her şeyden öte bizim bir evladımız. Bizleri düşünmesi bile yeter. Özellikle nikah defterindeki eski fotoğraflarımızı görünce çok heyecanlandık. Çok duygulandık. İnanın çok mutlu olduk. Bize dünyaları verse bu kadar mutlu olamazdık. Allah sizlere de aynı mutluluğu yaşamayı nasip etsin" diyerek Başkan Şirin'e teşekkür etti.
(SC-Y)

08.04.2017 16:42:29 TSI
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