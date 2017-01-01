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Muş'ta 'evet' yürüyüşü düzenlendi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 'evet' yürüyüşü düzenlendi.

TÜGVA öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe Belediye Başkanı Feyat Asya, Diriliş Gençlik Derneği Genel Başkanı Berivan Algın, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğretmenevi önünde yürüyüşe başlayan grup, sık sık, 'Gençlik burada, milletinin yanında,cenk, cihat, şehadet' sloganları attı. Belediye Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından gruba hitap eden TÜGVA İl Temsilcisi Tahsin Oran, hayrın ve şerrin yalnız Allah'tan olduğuna inanarak, ezilmiş, sömürüleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderlerini çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyeceklerini söyledi.

Türkiye'de yaşanan askeri darbelere dikkat çeken Oran, "1960'ta Demokrat Parti, 1971'de Adalet Partisi, 1980'de Milliyetçi Cephe, 1997'de Refah-Yol hükümetlerine karşı askeri darbe gerçekleştirmek suretiyle ülke yönetimini ele geçiren cuntacılar, ortaya koyduğu iradeyle özüne dönmeye çalışan millete bin bir türlü zulmü reva görmüşlerdi. İşte 55 senedir oynanan bu oyun, 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve onların 'Bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım' diyen lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozuldu. Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızla parya olmamak için 'Evet' diyoruz" dedi.

Tek liderlik geleneğinin binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde olduğunu ifade eden Oran, "Binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde var olan tek liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önüne hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkum edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı, vefalı milletin şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü geriletmeci ve durmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasında çıkacak milli liderimizle sonuna kadar yürümek için 'evet' diyoruz" şeklinde konuştu.

Oran'ın konuşmasının ardından yürüyüşe katılan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

(NA-ŞAK-Y)



08.04.2017 16:42:32 TSI

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