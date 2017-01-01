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Yeni yolla 30 kilometrelik mesafe 3 kilometreye inecek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'nin Terziler ile Eskin mahallesini birbirine bağlayacak olan yoldaki çalışmalarına devam ediyor. Adeta dağı delerek, yeni bir yolun oluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürürken yolun büyük bir kısmı açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'nin Terziler ile Eskin mahallesini birbirine bağlayacak olan yoldaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dağı delerek adeta yeni bir yolun oluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'nin alandaki yol açma çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı ve açma işlemi devam ediyor. Selendili vatandaşların yıllardır imkansız, yapılamaz dediği yol iki mahalle arasındaki ulaşımı hem rahatlatacak hem de aradaki uzun mesafeyi kısaltmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gençoğlu, "Selendi'nin Terziler ile Eskin mahallesini birbirine bağlayacak yeni bir yol oluşturuyoruz. Yol açma çalışmaları devam ediyor. İki mahalle arasındaki mesafe neredeyse 30 kilometre. Biz bu mesafeyi 3 kilometreye indirecek bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vadiden uzanacak bu yol için zorlu bir çalışma bu. Burası tamamen yeni bir yol olacak. Yolun büyük kısmını açtık Eskin mahallesi ile bağlantısı olan ama ulaşım için elverişli olmayan alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Selendili vatandaşların yapılması imkansız dediği bu çalışma ile ulaşım rahatlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Selendili vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmaları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



08.04.2017 16:42:39 TSI

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