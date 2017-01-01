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Türk Kızılayı gönüllülerine teşekkür belgesi verildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Türk Kızılayı'nın Adıyaman Şubesi Samsat'ta meydana gelen depremde görev alan gönüllülere teşekkür belgesi verdi.

Türk Kızılayı Adıyaman Şubesi tarafından gönüllülere teşekkür belgesi düzenlenen tören ile verildi. Şubede gerçekleştirilen törende çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 60 Türk Kızılayı gönüllüsüne Samsat ilçesindeki çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Türk Kızılayı Adıyaman Şube Başkanı Bekir Uyanık belge dağıtım töreninden önce yaptığı konuşmada, gönüllülerin hepsine teşekkür ederek, Samsat ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bekir Uyanık, "Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Türk Kızılayı olarak 3 araçla afet bölgesine ulaştık. Aynı gece belgede çadır kurumu gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Dr. Ekrem Kınık ve beraberinde bizler afetin ilk günü mağdur durumda kalan vatandaşlarla birebir ilgilenerek sorunlarını dinledik. Çorba dağıtımı, yemek ikramı yapıldı. Depremin ertesi gününden itibaren ilçe merkezi ve köylerinde yemek dağıtıldı. Deprem bölgesinde gönüllü ekiplerimiz tarafından çalışma sergilendi. Samsat'ta bulunan 20 kişilik profesyonel hizmet grubu da 8 mobil hizmet aracıyla hizmet verdi" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi İsa Tekin ise konuşmasında, Türk Kızılayı'nın deprem esnasında fedakarca çalıştığına dikkat çekti.

(AHM)



08.04.2017 16:43:10 TSI

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