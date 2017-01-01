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7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına yoğun ilgi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:37
7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına yoğun ilgi
7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarına yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da yedincisi düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na vatandaşların ilgisi büyük oldu.
6-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 7'nci Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı (DATAF), ziyaretçi akınına uğradı. Yurt içi ve yurt dışından toplam 83 firmanın katıldığı fuara ilginin büyük olması firmaları sevindirdi. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında artış olduğunu ifade eden firma yetkilileri, fuarda beklenilen satışların olacağından ümitli olduklarını söylediler. Eyvan grubu tarafından seslendirilen türküler eşliğinde halay çeken ziyaretçilere, Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD) tarafından yöresel yemek ikram edildi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) sponsorluğunda fuar süresince ziyaretçilere yemek ikramında bulunacaklarını ifade eden VANPAD Başkanı Sinan Polat, "Bu yıl fuara olan rağbet geçen yıla oranla daha iyi. Bizler dernek olarak fuar süresince ziyaretçilere ücretsiz yemek dağıtacağız. Her gün yaklaşık 500 kişiye yemek servisimiz oluyor. Umarım fuar gerek firmalar adına gerekse ziyaretçiler adına hayırlara vesile olur" dedi.
(ATL-ŞAK-Y)

08.04.2017 16:43:48 TSI
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