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Okulun engelli rampası ve ikinci giriş kapısı belediyeden

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:41
Okulun engelli rampası ve ikinci giriş kapısı belediyeden
Okulun engelli rampası ve ikinci giriş kapısı belediyeden

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, eğitim camiasına verdiği destek kapsamında Akçapınar Mahallesinde yer alan İsmail Türk İlkokulu ve Ortaokuluna engelli rampası ve bahçeye ikinci bir öğrenci giriş kapısı yaparak öğrencileri, öğretmen ve velileri mutlu etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in eğitime verdiği destek kapsamında okulların eksiklikleri bir bir tamamlanırken, bu kapsamda Akçapınar Mahallesinde bulunan İsmail Türk İlkokulu ve Ortaokulunun sorunları da çözüme kavuştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince okulun ihtiyaç duyduğu engelli rampasının yapımı da tamamlandı. Turgutlu Belediyesi olarak okulların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara desteklerini sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlu'daki okulların eksiklerini Belediye olarak gidermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda İsmail Türk İlkokulu ve Ortaokulu'nun ihtiyaç duyduğu çalışmaları da tamamladık. Tek giriş kapısıyla zorlanan öğrencilerimiz artık yeni giriş kapısıyla rahat bir nefes alacaktır. Diğer yandan engelli rampası da hem engelli evlatlarımıza hem de bebek arabası kullanan velilerimize kolaylık sağlayacaktır. Çalışmalarımız okulumuza hayırlı olsun" dedi.
Okul müdürü Süleyman Yapıcı da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Okulumuzun eksiklerini belediye başkanımıza iletir iletmez kendisi konuyla yakinen ilgilenerek ekiplerini okulumuza yönlendirdi. Engelli rampalarımız ve okulumuza ikinci bir öğrenci giriş çıkış kapımız kısa sürede yapıldı. Bu anlamda Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e ve ekiplerine verdiği destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(SC-Y)

08.04.2017 16:49:32 TSI
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