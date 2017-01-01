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Esnaflar için yaptırılan 840 konutun temeli atıldı

- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı:

- "Yapılan çalışmalardan memnuniyet duymaktayız"



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) işbirliğinde inşa edilecek olan 840 konutun temel atma töreni yapıldı.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde Beyazşehir Bölgesinde yapılacak olan konutların temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan KESOB Başkanı Ahmet Övüç esnaf ve sanatkarları ev sahibi yapmaya karar verdiklerini ve bunun için gerekli girişimleri yaptıklarını ifade ederek, "Yönetim olarak göreve geldiğimiz günden itibaren esnaf ve sanatkarımıza yönelik yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde esnaf ve sanatkarımızın konut ve işyeri ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Bu sebeple dünyada mekan ahrette iman diyerek yola çıktık ve dünya mekanı olmayan esnaf ve sanatkarımız ile yanında çalışanlarını konut sahibi yapmaya karar verdik. Bu konuda TOKİ'ye defalarca gidip geldik esnaf ve sanatkarımız için değişim, dönüşüm projesi yapmamızı ve sadece ev ve işyeri değil hayatlarının da değişmesi gerektiğini raporlarımızda belirttik. Çalışmalar neticesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sosyal Konut Projesi'nin ilimizde yapılmasını kabul etti. Bu noktada vermiş olduğu desteklerden dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Temel atma töreninde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise Türkiye'de şehirleşme konusunda Kayseri örneğinin gösterildiğini hatırlattı ve "Buranın gelişimi noktasında tüm milletvekili arkadaşlarımızın yaptıkları gayretlerle 836 konutun temelini atmak gerçekten önemli bir hadise. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. TOKİ uzun yıllardır dar gelirlilere konut yapmak için Türkiye'de bir hamle başlattı. AK Parti iktidara geldiği dönemde '15 yılda 500 konut yapacağız' diye bir sloganla ortaya çıktık, konut ihtiyacı olan insanlarımızın bu ihtiyaçlarını gidermek için yaptığımız projeler o zaman ciddiye alınmaz, 'yapamazsınız' diye söyleniyordu. Bugün hamd olsun olağanüstü rakamlara ulaştık. TOKİ artık sadece konutlarla değil konutların parasını ödeyecek, oradan para kazanacak küçük esnafımızın da modern işyerine sahip olması açısından büyük bir atılım yaptı. İlk örneğini Kayseri'de gerçekleştirdi ve Türkiye genelinde Kayseri örneği gösterilmeye başlandı. Bu sistem ucuz, modern bir işyeri ve o işyerinden elde edilecek kazançla birlikte insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sistem" ifadelerini kullandı.

"Yapılan çalışmalardan memnuniyet duymaktayız"

Ev sahibi olacak esnafların mutluluklarına ortak olduklarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Süleyman Kamçı da, "Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin işbirliği ile inşa edilecek olan 840 adet konutun temel atma törenini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşarken şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. TOKİ yeni konutlarla şehri baştan başa yenilemek için ülkemizde olduğu gibi ilimizde de birçok toplu konut projesine imza atmıştır. 2003 yılından bugüne kadar TOKİ tarafından ilimizde 1 milyar 875 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Kayseri sahip olduğu eğitim, sağlık ve iş imkanlarının yanı sıra büyükşehir olması nedeniyle de devamlı göç alan bir şehirdir. Bu bakımdan ilimizin konut ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenli, modern ve konforlu konutlarda yaşamaları üstelik piyasa şartlarına göre daha uygun ödeme imkanlarıyla bu konutlara sahip olmaları için yapılan çalışmalardan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Bugün temeli atılacak proje ile ev sahibi olacak esnaflarımızın yaşadığı mutluluğa ortak olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri TOKİ tarafından yapılacak olan 840 konutun temelini birlikte attı.

(TB-SK)



08.04.2017 16:53:58 TSI

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