TÜGVA'dan 'Türkiye İçin Evet' yürüyüşü
(Fotoğraflı)
Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü Sivas'ta da gerçekleştirildi.
TÜGVA üyeleri ve Sivas'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları İnönü Bulvarı girişinde toplanarak kent meydanına kadar yürüdü. Atlı birlikler ve mehter takımının da katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Bir kısmı yağmur altında devam eden yürüyüşü çevreden izleyen vatandaşlar Atlı birlikler ve mehteran takımına yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün ardından Kent meydanında açıklama yapan TÜGVA Sivas İl Temsilcisi Erhak Çınar,"15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş hayırda 'hayır var' diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş,sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz. Binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde var olan tek liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkum edildi" dedi.
(UY-Y-)
08.04.2017 16:56:04 TSI
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