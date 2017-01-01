09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TÜGVA'dan 'Türkiye İçin Evet' yürüyüşü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:48
TÜGVA'dan 'Türkiye İçin Evet' yürüyüşü
TÜGVA'dan 'Türkiye İçin Evet' yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü Sivas'ta da gerçekleştirildi.
TÜGVA üyeleri ve Sivas'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları İnönü Bulvarı girişinde toplanarak kent meydanına kadar yürüdü. Atlı birlikler ve mehter takımının da katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Bir kısmı yağmur altında devam eden yürüyüşü çevreden izleyen vatandaşlar Atlı birlikler ve mehteran takımına yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün ardından Kent meydanında açıklama yapan TÜGVA Sivas İl Temsilcisi Erhak Çınar,"15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş hayırda 'hayır var' diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş,sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz. Binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde var olan tek liderlik yerine, başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkum edildi" dedi.
(UY-Y-)

08.04.2017 16:56:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta Vakıflar İş Hanı'nın bir kısmı yıkıldı
YEREL

SİVAS'TA VAKIFLAR İŞ HANI'NIN BİR KISMI YIKILDI
BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ, SİVAS'TA
TÜGVA'dan &quot;Türkiye için evet&quot; yürüyüşü
YEREL

TÜGVA'DAN "TÜRKİYE İÇİN EVET" YÜRÜYÜŞÜ

Bakan Yılmaz'dan müdürlere halk oylaması çağrısı
YEREL

BAKAN YILMAZ'DAN MÜDÜRLERE HALK OYLAMASI ÇAĞRISI
Sivas'ta 105,5 gram bonzai ele geçirildi: 5 gözaltı
YEREL

SİVAS'TA 105,5 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ: 5 GÖZALTI
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
Arıcılar, bakanlıktan yardım bekliyor
YEREL

ARICILAR, BAKANLIKTAN YARDIM BEKLİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!