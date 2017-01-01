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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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MHP Reşadiye İlçe Başkanı Öztürk, güven tazeledi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:50
MHP Reşadiye İlçe Başkanı Öztürk, güven tazeledi
MHP Reşadiye İlçe Başkanı Öztürk, güven tazeledi

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Reşadiye İlçe Başkanı Ahmet Öztürk güven tazeledi.
Reşadiye MHP İlçe Kongresi Halk Eğitim Merkezi salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan kongrede daha sonra divan teşekkülüne geçildi. Faaliyet raporu ve tahmini bütçe okundu. Kongreye MHP Genel Merkezi tarafından, 17 Ekim 2016 tarihinde yeni bir yönetim kurması için atanan Ahmet Öztürk kongreye tek listeyle girdi. Kongrede konuşma yapan Öztürk,"Hedefimiz, genelde ve yerelde iktidar olmak. Bu hedefte siz değerli arkadaşlarımızdan ve dava arkadaşlarımızdan destek istiyorum" dedi.
Özçelik, referandumun bir yerel seçim olmadığını belirterek,"Bazı arkadaşlarımız, mensubu olduğumuz partiyi iktidar partisine yamak olmakla, değnek olmakla, yargılayan arkadaşlarımız var. Bunların süreci anayasa değişikliğini, değişikliğin arkasındaki planı, Türkiye'nin içerisindeki süreci iyi anlamaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen kongrede 147 delegeden 59'unun oyunu alan Öztürk, güven tazeledi.
(Nİ-UY-Y-)

08.04.2017 16:58:22 TSI
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