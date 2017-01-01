YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP Reşadiye İlçe Başkanı Öztürk, güven tazeledi

MHP Reşadiye İlçe Başkanı Öztürk, güven tazeledi



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Reşadiye İlçe Başkanı Ahmet Öztürk güven tazeledi.

Reşadiye MHP İlçe Kongresi Halk Eğitim Merkezi salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan kongrede daha sonra divan teşekkülüne geçildi. Faaliyet raporu ve tahmini bütçe okundu. Kongreye MHP Genel Merkezi tarafından, 17 Ekim 2016 tarihinde yeni bir yönetim kurması için atanan Ahmet Öztürk kongreye tek listeyle girdi. Kongrede konuşma yapan Öztürk,"Hedefimiz, genelde ve yerelde iktidar olmak. Bu hedefte siz değerli arkadaşlarımızdan ve dava arkadaşlarımızdan destek istiyorum" dedi.

Özçelik, referandumun bir yerel seçim olmadığını belirterek,"Bazı arkadaşlarımız, mensubu olduğumuz partiyi iktidar partisine yamak olmakla, değnek olmakla, yargılayan arkadaşlarımız var. Bunların süreci anayasa değişikliğini, değişikliğin arkasındaki planı, Türkiye'nin içerisindeki süreci iyi anlamaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen kongrede 147 delegeden 59'unun oyunu alan Öztürk, güven tazeledi.

(Nİ-UY-Y-)



08.04.2017 16:58:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER