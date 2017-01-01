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Adıyaman'a dolu yağdı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da dolu yağdı.

Adıyaman Çelikhan arası ve kent merkezine bağlı bazı köylere dolu yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı Adıyaman'da bölgesel dolu yağışı meydana geldi. Öğlenden sonra kent merkezinde yağmur yağışı meydana gelirken, bazı bölgelerde dolu yağışı meydana geldi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı tarlaları beyaza bürüdü. Nisan ayında etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünen tarlaların görüntüsü kar yağışını andırdı.

(AHM)



08.04.2017 16:58:24 TSI

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