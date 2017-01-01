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Bursa'daki Karacabeylilerin yeni buluşma adresi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:58
Bursa'daki Karacabeylilerin yeni buluşma adresi
Bursa'daki Karacabeylilerin yeni buluşma adresi
- Karacabey Evi hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'daki Karacabeylilerin yeni buluşma adresi Doğanbey'de hizmete girdi.
Son dönemde, sosyal belediyecilik adına ilçede adeta yatırım atağına geçen Karacabey Belediyesi ilklere imza atmaya devam ediyor. Belediye, iş, öğrenim durumu ve benzeri sebeplerle Bursa'da bulunan Karacabeyli vatandaşların her türlü sosyal imkânlardan yararlanabileceği Karacabey Evi'ni törenle hizmete açtı. Açılış töreninde AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Varlık, Bursa'da yaşayan çok sayıda Karacabeyli vatandaş hazır bulundu.
Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Evi'nin çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler için son derece çağdaş bir mekân olarak dizayn edildiğini söyledi. Özkan, Karacabey'in son dönemde artan yatırımlarla adeta bir şantiyeye döndüğüne vurgu yaparak, bu yatırımların bütün hızıyla süreceğini ve Karacabey'in 'modern kent' yolunda gelişmeye devam edeceğini söyledi.
Özkan, "Göreve geldiğimizden bu yana, '3'lü olsun güçlü olsun' sözü doğrultusunda, bir tarafta merkezi hükümetin gücü, bir tarafta Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gücü, bir tarafta da Karacabey Belediyesi'nin gücü sayesinde, Karacabey'de yaşayan vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Karacabey ilçe nüfusu kadar, Bursa'da yaşayan Karacabeyli var. İnşallah burada hizmete aldığımız Karacabey Evi, Karacabey'e gönül veren tüm vatandaşlar için gözde bir buluşma mekânı olacak" dedi.
Karacabey'in lokasyon olarak çok büyük avantaja sahip olduğunun altını çizen Başkan Özkan, "İstanbul-İzmir otoyol projesinin Bursa-Karacabey etabı tamamlandığında, Karacabey'den İstanbul'a ulaşım 1,5 saatte mümkün olacak. Aynı şekilde Ege-İzmir etabı da bu ulaşım mesafesine ciddi katkı sağlayacak.Bu sayede bölgemizde yetişen ürünlerin de çok kısa zamanda büyük pazarlara ulaşması sağlanacak. Bunun dışında, Karacabey'in 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak devasa baraj inşaatı da kısa sürede başlayacak. Bu ciddi hamlelere TEKNOSAB Projesi'ni de eklediğimizde, Karacabey'in gerçekten bir şantiye konuma ulaşacağını söyleyebiliriz. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin 170 milyon TL'lik altyapı yatırımı ve 20 milyon TL'lik Yeniköy sahil projesi sayesinde daha güzel, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir Karacabey için güzel günler çok yakın" diye konuştu.
15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na (Fomara) yakın noktada Doğanbey TOKİ konutlarındaki iki dairenin birleştirilmesi ile oluşturulan 'Karacabey Evi', Bursa'da ikamet eden ya da Bursa'da işi olan vatandaşlar için bir buluşma ve cazibe merkezi görevi üstlenecek. İlçe halkı adına bir anlamda lobi faaliyetlerinin de yürütüleceği 'Karacabey Evi'nde Bursa genelindeki STK'lar ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda işleri olan vatandaşlara yardımcı olmak üzere Karacabey Belediyesi personeli hazır bulunacak.
(MŞ)

08.04.2017 17:06:03 TSI
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