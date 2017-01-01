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TÜRGEV'den 'Evet' yürüyüşü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:06
TÜRGEV'den 'Evet' yürüyüşü
TÜRGEV'den 'Evet' yürüyüşü

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV), 16 Nisan tarihinde yapılacak olan halk oylaması öncesi 'evet' yürüyüşü yaptı.
TÜRGEV üyeleri, ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan TÜRGEV İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz referanduma neden 'evet' diyeceklerini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu kaotik dönemde milletimizin cesur şairi Necip Fazıl, bizden yıllar öncesinde bugünü öngörmüş gibi çok açık bir seçim yapmamızı istiyor. Nurun tarafında mıyız yoksa kirin mi? Düşmanlarımız dedik. Dışta, bütün kılıçları kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı Haçlı mücadelesine girişmiş batı. İçte, 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cürret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK birleşmiş 'hayırda hayır vardır' diyorlar. Biz hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz. Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için 'evet' diyoruz. Yıllardır dünya coğrafyasında fetih yapan, icat bulan, liderlik yapan gençlerden son 15 Temmuz'da 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' dediler ve doğdukları vatanın savunmasında en ön saflarda şehit oldular. Şimdi onların bıraktığı sancağı bizler devralacağız. Davamız için doğrulacağız, evrileceğiz, devrileceğiz ama eğrilmeyeceğiz. Zafer için emek vereceğiz, kulak vereceğiz ve 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.
Açıklamanın ardından slogan atan grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
(TB-SK)

08.04.2017 17:13:09 TSI
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