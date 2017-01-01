YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Harçlıklarını biriktirdiler hayvan barınağına destek oldular

Harçlıklarını biriktirdiler hayvan barınağına destek oldular



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'taki ortaokul öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla temin ettikleri mama ve ilaçları hayvan barınağına götürdü.

23 Nisan Ortaokulu öğretmenleri Demet Cengiz, Mehmet Savaş ve Gülşah Çağlar Demir'in Yenilikçi Lider Öğretmenler Programı kapsamında hazırladıkları "Koşulsuz Sevgi" Projesi ile 60 ortaokul öğrencisi, Uşak Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Barınakta kalan sokak hayvanlarıyla ilgili Uşak Belediyesi Veterineri Okan Aydın'dan bilgi alan öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla temin ettikleri mama ve ilaçları yetkililere teslim etti.

Öğrencilerin ziyaretine eşlik eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, proje kapsamında emeği geçenlere teşekkür etti. Cahan, "Öğretmenlerimizin projesi kapsamında bugün buradayız. Hayvanlarımızın barınma ve yiyecek sıkıntılarının çözümünü el ele verdiğimiz sürece daima aşabiliriz. Bizde Uşak Belediyesi olarak bu noktada çeşitli projeler gerçekleştirdik. Hayvanlarımızın gıda ihtiyacının karşılanması açısından şehrin çeşitli noktalarına beslenme odağı yerleştirdik. Bunun dışında hayvanlarımıza acil hizmet verebilecek şekilde birde aracımız var" ifadesini kullandı.

Başkan Cahan daha modern bir barınak yapacaklarını da belirterek, "Günün şartlarına uygun modern ve geniş bir alanı kapsayan hayvan barınağı projemiz var. Orman bakanlığımız da projeye hibe noktasında destek veriyor. Bizde bakanlığımızın desteği ile hayvanlarımızın doğal ortamla buluşabileceği güzel bir barınağı inşa edeceğiz. Yer konusunda da 2-3 alternatifimiz var. Yerimizi belirledikten sonra kısa sürede daha ferah ve nezih bir ortamda, ulaşımıda kolay olacak şekilde projemizi gerçekleştireceğiz" dedi.

23 Nisan Ortaokulu öğretmeni Demet Cengiz ise, "Yenilikçi Lider Öğretmen projemiz kapsamında öğrencilerimizle hayvan barınağındayız. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve yardımcı olmak için projemizi gerçekleştirdik. İhtiyaç kapsamında da öğrencilerimizle birlikte ilaç, yaş ve kuru mama getirdik" dedi. Projenin oluşmasında emeği geçen diğer öğretmenlerden Mehmet Savaş'da, "Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlediği projeyi Sayın Valimiz de destelemektedir. Belediye Başkanımız da bugün bizlerle bir araya gelerek farkındalığını gösterdi" açıklamasında bulundu.

(EÖ-İK)



08.04.2017 17:13:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER