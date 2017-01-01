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Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Haftası etkinliği

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:07
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Haftası etkinliği
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Kanser Haftası nedeniyle "Meme Kanseri ve Korunma Yolları" adlı konferans düzenlendi.
Mustafa Kemal Paşa Amfisi'nde gerçekleşen ve Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Karahan'ın konuşmacı olduğu konferansa Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran hastalığın da ölümün de biz insanlar için olduğunu söyleyerek insana düşen görevin hastalanmamak için gerekli tedbirleri alması olduğunu belirtti. Allah'ın dünyayı adeta bir eczane gibi yarattığını ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran "Her derdin ilacı bu eczanede var. Hekimlerimiz, eczacılarımız, uzmanlar bu noktada gereken araştırma ve çalışmaları yapıyorlar. Maalesef çokça türü olan kanser hastalığında, erken teşhis çok önemli."dedi.
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Karahan ise yaptığı konuşmada kanser hakkında genel bilgiler vererek meme kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu söyledi. Bunu sağlamak için yirmi yaşından itibaren bütün kadınların kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi ve yapması gerektiğini ifade etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Dekan Prof. Dr. Ömer Karahan sigara ve alkol kullananların kullanmayanlara göre bazı kanser türlerinde kansere yakalanma riskinin 55 kat daha fazla olduğunun altını çizdi. Meme kanserinin genç yaşlarda doğum yapan, çok doğum yapan, bebeklerini çok emziren annelerde daha az görüldüğünü vurgulayan Karahan "Doğal ve sağlıklı yaşamanız, kötü alışkanlıklardan uzak durmanız, spor yapmanız siz gençler için çok önemli. Çünkü gençler memleketimizin geleceğidir" ifadelerine yer verdi.
(EÖ-İK)

08.04.2017 17:14:35 TSI
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