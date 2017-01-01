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Bu bebekler alışılmışın çok dışında

- Geleneksel bez bebekler modern sanatlarla buluştu

- Arzu'nun Bebekleri Neoplus'ta

- Eskişehirli bebek yapım sanatçısı Arzu Özer:

- "Bu sanat dalının Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Kadir Arslan

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli bebek yapım sanatçısı Arzu Özer'in tasarımcılığını yaptığı "Arzu'nun Bebekleri" sergisi, JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezinde açıldı.

Dünyada Doll Art (sanatsal bebek) olarak bilinen sanat dalında ülkemizin öncü sanatçıları arasında yer alan Arzu Özer'in 100'ün üzerinde eseri NeoPlus'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Geleneksel bez bebek yapımını modern formlarla sanat objesine dönüştüren sanatçının eserleri yaşamdan gözlemlediği gerçekçi tiplemelerin yanısıra soyut figürlerden oluşuyor. NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezinde bulunan serginin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanısıra çok sayıda sanatsever katıldı.



"Bu sanat dalının Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyoruz"

Açılışta konuşan sanatçı Arzu Özer, şimdiye dek çok sayıda bebek ürettiklerini ve her bir bebekten bir tane olduğunu belirtti. Özer, "Bunlar sanat bebekleri. Bilinen anlamda geleneksel bez bebek değil. Dünyada Doll Art diye bilinir bu sanat dalı. Onun Türkiye'deki tek temsilcisiyiz. Hepsi özgün eserler. Hepsinin kendine has bir karakteri var. Bir yapılan diğerine asla benzemiyor. Bebek formundalar ama aslında bunlar heykel olarak da kabul edilebilir. Bunlara bebek formlu sanat eserleri diyoruz biz. Burada birden fazla amaç var. Birincisi alışılmış bebek yapımını evrensel ve modern formlarla geliştirip daha çağdaş ve uluslararası bir boyutta bebek üretiyoruz. İkinci amaç ise biz bunun eğitimini veriyoruz. Bu sanat dalının Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyoruz. Buna bir sosyal sorumluluk projesi de diyebiliriz. Kadınlarımızın bu sanat dalını öğrenip ekonomilerine katkıda bulunmalarını da amaçlıyoruz. Bugüne kadar binin üzerinde kadına bu eğitimi verdik ve bu eğitimlerimiz devam edecek" dedi.



"Arzu'nun Bebeklerini yurtdışında da görmeye başlayacağız"

Sergiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, "Bu konuda çiftimiz müthiş bir çalışma yaparak tüm Türkiye adına bir marka oluşturdular. Eskişehir'imize çok yakışacak bir iş çıkardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Halkımız da bunu çok çabuk kabul etti ve bu bebeklerin peşine düştü. Arzu'nun Bebeklerini ben ümit ediyorum Türkiye'nin farklı yerlerinde ve yurtdışında da görmeye başlayacağız. Bu kadar güzel iş onların ruhunu o kadar açıkça anlatıyor ki. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

8-16 Nisan tarihleri arasında Neoplus Outlet'te ziyaretçilerini masalsı bir dünyaya yolculuğa çıkartacak sergide ayrıca hafta sonları verilecek atölye çalışmaları ile sanatının incelikleri öğretilecek.

(KA)



08.04.2017 17:15:25 TSI

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