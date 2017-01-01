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Tunca Nehri çevresinde plastik atık temizliği yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Plastiğe Hayır Platformu, Edirne'de Tunca Nehri çevresinde plastik atık temizliği yaptı.

Plastiğe Hayır Platformu tarafından yapılan çalışma kapsamında, Edirne Doğa Sporları Kulübü, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Edirne Kent Konseyi, Edirne Çocuk Hakları Derneği, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve diğer öğrencilerin katılımlarıyla Tunca Nehri çevresinde temizlik yapıldı. Plastiğe savaş açan Plastiğe Hayır Platformu kurucusu İspanyol Begona Rodriguez, Tunca Nehri çevresinde temizlik yaparak, amaçlarının hem plastik atıklarını toplamak hem de insanların plastik kullanımı alışkanlığını değiştirmek olduğunu söyledi.



"Plastik sizi öldürür"

Yakın zamanda Monako'ya gittiğini belirten Rodriguez, "Akdeniz ülkelerinin sebep olduğu plastiklere çözüm bulmak için Monako'ya gittim. Oraya Türkiye'den bir proje götürdüm. Orada Türkiye'de plastiklerin yasaklanacağını söylediğimde insanlar da inanmadı. Ben de çok inanamıyorum aslında inşallah gerçekleşir. Plastik fantastik değildir. Plastik sizi öldürür" diye konuştu.



"İnsan sağlığını tehdit etmekte"

Plastiğe Hayır Platformu üyesi Özge Uysal yaptığı konuşmada, "Burada toplanmamızın sebebi plastik atıklara dikkat çekmek. Plastik kullanımı inanılmaz derecede artmış durumda. Plastik hem çok büyük bir çevre kirliliğine sebep olmakta hem de insan sağlığını tehdit etmekte. O kadar fazla kullanıyoruz ki plastik atıklar artık besin zincirimize dahil olmuş durumda. Pet şişeler, plastik bardak, çatal, kapaklar liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Bu saydıklarımı bir kez hatta birkaç dakikalığına kullanıp çöpe atıyoruz. Doğada bunların yok olması yıllar sürüyor. Hatta daha da kötüsü bunlar mikro plastiklere ayrılıp bizim besin zincirimize dahil oluyorlar. Aynı zamanda bu atıklar doğada birçok hayvanın boğularak ve sıkışarak ölmesine sebep oluyor" dedi.



"Bu beşinci çöp toplama etkinliğimiz"

Plastik atıklara karşı bireysel olarak önlemler alınabileceğini belirten Uysal, "Alışverişe giderken bez çanta veya file kullanabiliriz. Tek kullanımlık pipetler, plastik çatal ve kaşıklardan uzak durabiliriz. Pet şişelerin yerine kesinlikle cam şişe kullanmalıyız. Bu hem sağlığımız hem de çevremiz açısından oldukça önemli. Sıvı sabun, jeller ve şampuanlar yerine kalıp sabunlar kullanabiliriz. Alışveriş yaparken plastik ambalajlar yerine kağıt olanları tercih edebiliriz. Son olarak kesinlikle çöplerimizi doğada bırakıp gitmemeliyiz. Bu 5'inci çöp toplama etkinliğimiz. İlk birkaç etkinliğimizde az sayıda olduğumuz için az çöp topladık. Ama toplamda 2-3 kamyona yakın çöp toplamışızdır. Olması gerekenden çok daha fazla çöp var" ifadelerini kullandı.

(AC-MK-Y)



08.04.2017 17:16:08 TSI

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