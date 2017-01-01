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Niğde'de "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:08
Niğde'de "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programı
Niğde'de "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de Memur-Sen tarafından "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programı düzenlendi.
Kentteki bir retaurantta düzenlenen programa, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekili TBMM İdari Amiri Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından protokol bir dizi konuşma yaptı.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, yaptığı konuşmada sendikalarının üye sayısı hedefinin, 1 milyon 111 bin 111 olduğunu söyledi.
Mehmet Emin Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dirilişin yoğurduğu mazimizden aldığımız güvene yeni hareketler eklemek için saflarımızı daha da sıklaştırdık. Ufkumuz yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünyadır. O kara kışlarda dahil bu irademizden hiç vazgeçmedik. 28 Şubatın zemherisinde direnişimizle baharın müjdecisi olduk. Yalancı baharları unutmak için 27 Nisan'da okunan bildirilere karşı hakiki baharın gelişini hep beraber okuduk" dedi.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın davostaki konuşmalarına da değinen başkan Esen, " Toplantıda herkesin gözünün içine baka baka dünya beşten büyüktür diyerek cesaretini gösteren liderler bugün Türkiye'de yetişmiş olan liderlerdir. İşte bu yüzden egemenlerin gözünün içine baka baka "One Minute" diyecek cesur yürekli insanlar Anadolu insanının yetiştirmiş olduğu insanlardır" diye konuştu.
Program sonunda katılımcılar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
(MB-YE-SK)

08.04.2017 17:16:33 TSI
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