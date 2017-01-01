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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Vali Çataklı İHA'yı ziyaret etti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:15
Vali Çataklı İHA'yı ziyaret etti
Vali Çataklı İHA'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, İhlas Haber Ajansı Kilis Temsilciliğini ziyaret etti.
Vali Çataklı, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile birlikte İHA Kilis Temsilcisi Mehmet Ali Dağ'ı ziyaret etti. Vali Çataklı, ziyarette Kilis'teki gazetecilerin çalışma koşulları ile ilgili bilgi aldı. Çataklı, basının halkın dili, kulağı olduğunu ifade ederek, "Halkın doğru haber alması için basına büyük iş düşmektedir. Valilik olarak, basın mensuplarının doğru haberi ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Kamu oyunun doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmesi önemlidir" dedi.
(MAD-SD-Y)

08.04.2017 17:23:17 TSI
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