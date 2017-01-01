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TÜGVA Niğde Temsilciliği'nden "Türkiye için Evet" yürüyüşü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:22
TÜGVA Niğde Temsilciliği'nden "Türkiye için Evet" yürüyüşü
TÜGVA Niğde Temsilciliği'nden "Türkiye için Evet" yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde Temsilciliği tarafından 'Türkiye için Evet' yürüyüşü düzenledi.
TÜGVA'nın ülke genelinde düzenlediği "Türkiye için Evet" yürüyüşü Niğde'de de yağmur yağmasına rağmen gerçekleştirildi. Vakıf önünde toplanan grup, Bor Caddesi üzerinden Ömer Halisdemir meydanına kadar yağmurun altında yürüyerek "Türkiye için evet", "Avrupa açalım mı kapıları", "Benim için evet de", "Vurur yüze ifadesi evet diyoruz bitanesi", "Biz mutlu günlerimizde evet deriz"yazılı dövizlerle birlikte çeşitli sloganlar atarak yürüdü.
Grup adına açıklama yapan TÜGVA Niğde İl Temsilcisi Burak Yaşar, Dışta bütün kılıçlarını kuşanmış, aziz milletimize ve çizdiğimiz sınırlara hap solmadan dünyanın tüm mazlumlarına ağabeylik yapan, devletimize karşı haçlı mücadelesine girişmiş batı ve 15 Temmuzda dış düşmanlarla birlik olup Türk Milletini kendi tankları ve tüfeğiyle vurmaya cüret eden FETÖ ve bunların 30 yıldır Yalvaçlığını yapan PKK birleşmiş Hayır'da Hayır var diyorlar. Biz Hayr'ın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürülmüş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizin çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz." dedi.
Yaşar, " Bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri, liderleri asan, hapis eden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak için evet diyoruz" diye konuştu.
TÜGVA'nın yürüyüşüne Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Milletvekilleri Erdoğan Özegen ve Alpaslan Kavaklıoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçük Tuna, üyeler ve vatandaşlar katıldı.
(MB-YE- )

08.04.2017 17:29:45 TSI
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