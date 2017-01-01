09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te 'Evet' yürüyüşü düzenlendi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:22
Siirt'te 'Evet' yürüyüşü düzenlendi
Siirt'te 'Evet' yürüyüşü düzenlendi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum için 'Evet' yürüyüşü düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Siirt Üniversitesi önünde toplanan kalabalık bir grup, Türk bayraklarıyla Güres Caddesi'nden geçerek Kent Meydanı'na geldi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği yürüyüşe katılanlar slogan atıp, geleceğim için 'Evet' diyoruz pankartları açtı.
Grup adına açıklama yapan TÜGVA üyesi bir genç, ülkenin geleceğini belirleyecek 16 Nisan halk oylamasında 'Evet' oyu vereceklerini söyledi. Grup yapılan açıklamanın ardından dağıldı.
(MND-AKK-Y)

08.04.2017 17:29:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Buldukları patlayıcıyla oynayan iki kardeşten biri öldü
YEREL

BULDUKLARI PATLAYICIYLA OYNAYAN İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ
Siirt Valisi Tutulmaz basın mensupları ve esnafı ziyaret etti
YEREL

SİİRT VALİSİ TUTULMAZ BASIN MENSUPLARI VE ESNAFI ZİYARET ETTİ
AK Parti'den referandum çalışmaları
YEREL

AK PARTİ'DEN REFERANDUM ÇALIŞMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!