Siirt'te 'Evet' yürüyüşü düzenlendi
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum için 'Evet' yürüyüşü düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Siirt Üniversitesi önünde toplanan kalabalık bir grup, Türk bayraklarıyla Güres Caddesi'nden geçerek Kent Meydanı'na geldi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği yürüyüşe katılanlar slogan atıp, geleceğim için 'Evet' diyoruz pankartları açtı.
Grup adına açıklama yapan TÜGVA üyesi bir genç, ülkenin geleceğini belirleyecek 16 Nisan halk oylamasında 'Evet' oyu vereceklerini söyledi. Grup yapılan açıklamanın ardından dağıldı.
(MND-AKK-Y)
08.04.2017 17:29:59 TSI
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