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Sinop'ta yağmur altında "evet" yürüyüşü



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinop'ta "Türkiye İçin Evet Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen "evet" yürüyüşü için eski otogar önünde saat 15.00'te toplanan kalabalık mehteran grubu eşliğinde yağmurlu havaya aldırış etmeden yürüdü. Büyük bir katılımla gerçekleşen yürüyüş sonunda kalabalık Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı.

TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Fatih Özcan yaptığı açıklamada, "Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Yakın komşumuz Suriye'de her gün ayrı bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınlar katledilirken, milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından ayrılmak durumunda kalmıştır. Bombaların menşei dünyanın kan emici vampirleri olan küresel sömürü ülkeleri arasında değişirken, ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir. İdlib'e yapılan son kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'ü aşkın sivil insan katledilirken, kendisini muasır medeniyet olarak gören ülkelerin ve onların hükümranlığını koruyan birliklerin sessizliği artık Müslüman ölümleri üzerine kurmayı planladıkları yeni bir sömürü imparatorluğu kurulacağına işaret etmektedir. Kimyasal silah kullanılması açıkça kınanması gereken bir insanlık suçudur. Sözde medeniyetin temsilcisi ülkelerden gösterilen Amerika Birleşik Devletleri 'kimyasal silah kırmızı çizgimiz' dese de, Suriye'de sivillerin açıkça katledilmesine göz yummuştur. Biz Müslümanlar olarak dünyadaki tüm masum ölümlerini ırk, din ve mezhep taassubiyeti gütmeden eşit olarak görmekteyiz. Ölümlerin mukayesesi yapılmaz ancak dünyanın bir ucunda Batı'da öldürülen 5 kişi ile bombardıman altında savunmasız bir şekilde katledilen çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yüzlerce kişinin dünya kamuoyunda edindiği yer herkesin malumudur. Gösterdiğimiz bu davranışı diğer milletlerden de insanlık namına beklemekteyiz. Dünya güvenliğinin ve barışının teminatı olarak kendisini gören ve aynı zamanda dünyanın en büyük silah üreticisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünyadaki bütün bu düzensizliğin müsebbibi olarak görüyoruz" dedi.

Açıklama sonrasında mehteran grubunun mini konseriyle program sona erdi.

(OSM-SLH-Y)



08.04.2017 17:34:53 TSI

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