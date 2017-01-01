Alpaslan Kaygısız güven tazeledi
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Avanos İlçe Başkanlığı'nın kongresinde Alpaslan Kaygısız yeniden başkan olarak seçildi.
Avanos belediye toplantı salonunda düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi Avanos ilçe kongresine Parti MYK Üyesi Hikmet Nazlı, İl Başkanı İlhan Kaya, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Ceviz, Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Cihat Korkmaz, Ürgüp İlçe Başkanı Mustafa Öz ve partililer katıldı.
İlçe kongresine tek liste halinde çıkan Alpaslan Kaygısız ve yönetiminin yeniden görevlendirildiği ilçe kongresinde MHP'nin Avanos İlçe yönetimi şu isimlerden oluştu; Alpaslan Kaygısız, Adnan Karadağ, Ahmet Bircan, Bilgehan Serttaş, Murat Öztürk, İbrahim Samur, Kazım Ceylan, Alparslan Atasoy, Ali Murat Kılıç, Aytunç Değirmenci, Oktay Boyraz, Özcan Uzelli, Ferzi Güngör, Fatih Şahin ve Ahmet Bedir.
(AG-Y)
08.04.2017 17:34:59 TSI
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