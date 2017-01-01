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Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu:

- " Polis teşkilatımız 172 yıllık tecrübesi ve modern teknolojik donanımı ile Türkiye Cumhuriyetinin en köklü kurumları arasındadır"



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ertan Peynircioğlu yayınladığı yazılı açıklamasında, Polis teşkilatının 172 yıllık tecrübesi ve modern teknolojik donanımı ile Türkiye Cumhuriyetinin en köklü kurumları arasında olduğunu söyledi. Vali Peynircioğlu, "Halkımızın esenliği ve güvenliğini temin etmek amacıyla kurulan Emniyet Teşkilatımız, 172 yıllık tecrübesi ve modern teknolojik donanımı ile Türkiye Cumhuriyetinin en köklü kurumları arasındadır. Emniyet teşkilatımız, ülkemizde dirlik ve düzenin sürekli kılınması, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının devamı için gayretlerini sürdürmektedir. Yasaların uygulanması ile demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi önemli görevler üstlenen emniyet teşkilatımız ve polisimiz, bu görevlerini Anayasa ve yasalara bağlılıkla yerine getirmektedir. 172. kuruluş yıl dönümünde polis teşkilatımızın Polis Haftasını ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, görevi başında Şehit düşen, aramızdan ayrılan güvenlik mensuplarımıza ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve görevleri başında olan personele sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi

(MB-YE- )



08.04.2017 17:36:52 TSI

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