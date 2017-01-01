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Milletvekili Çelik, Memur-Senli kadınlarla toplantıda buluştu

- AK parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik:

- "Sanki dünyanın anayasasını değiştiriyoruz"



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Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Memur-Senli kadınlarla buluşmasında, batılı ülkelerin referandum süreci ile birlikte değişen Türkiye tavırlarına tepki göstererek, "Sanki dünyanın anayasasını değiştireceğiz. Tavırları bunu gösteriyor" dedi.

Milletvekili Canan Candemir Çelik, 16 nisan referandumu öncesi yürütülen Evet çalışmaları kapsamında Memur-Sen'e üye kadınlarla toplantıda bir araya gelerek, referandumda evet desteği istedi. Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Milletvekili Çelik, batılı devletlerin, referandum süreci ile değişen Türkiye tutumunu eleştirdi. Çelik, "Sanki biz dünyanın Anayasasını değiştireceğiz. Tavırları bunu gösteriyor. Ama bu millet güçlüdür birbirine daha da kenetlenir ve onların bu oyununu bozar. Biz 16 Temmuz sabahına inşallah 17 Nisanda uyanacağız. Çünkü 15 Temmuzdan sonra ekonomik güçleriyle bize saldırdılar. Biz temel yapımızı sağlamlaştırıp kurallarımızı kendimiz koyarsak, istikrarımızı sağlar ve kimse bize güç taslayamayacak. Bu bir parti meselesi değildir. Bu Türkiye'nin meselesidir. Milletimizden isteğimiz bu 18 maddeyi yalın bir şekilde okumalarıdır. Bu sistem kesinlikle bir rejim değişikliği değildir. Türkiye'nin yapısını sağlam temeller üzerine oturtmak istiyoruz. Bu sistemde meclisin yetkisi çok daha güçlü olacak. Herkes kendi işini yapacak. Bu sistemde tek yetkili millettir. Milletvekilleri Cumhurbaşkanı ve bakanları denetleyecek. Millet kimi seçeceğini iyi bilir. Burada her şey milletin elindedir. Batı yüzündeki maskeyi düşürdü. Referandumda duruşunu belli etti. Bunu bakanlarımıza yapılan uygulamalarla gördük. Çünkü Avrupa bu bölgede güçlü bir Türkiye istemiyor. Biz bu süreci Türkiye ve milletimizle yapacağız" ifadelerini kullandı. 6 Nisan'ın iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Gök, "Ülkenin istikrarına ve yarınlarına sürekli sahip çıkarak, milletin yanında olacağız. Evet diyeceğiz ve umudu büyüteceğiz. Memur-Sen ailesi olarak tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" diye konuştu.

Programın tertiplenmesi için Memur-Sen İl Başkanına ve yönetimine teşekkür eden Çelik'e Kur'an-ı Kerim hediye edilmesiyle program sona erdi.

(LO-SD-Y)



08.04.2017 17:38:07 TSI

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