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TÜGVA'dan "evet" yürüyüşü



(Fotoğraflı)



Serkan Akkuş

BURSA (İHA) - Bursa'da, Türkiye Gençlik Vakfı Bursa İl Temsilciliği (TÜGVA), "evet" kampanyasına destek vermek için gençlerle bir araya gelerek yürüdü.

"Evet" kampanyasına destek vermek için toplanan TÜGVA üyeleri, Cumhuriyet Caddesi'nden Zafer Plaza'ya kadar yürüdü. Yüzlerce vatandaş yürüyüşe katıldı. Karşı yönden de bir grup, "Hayır" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla ters yönde yürüyüş başlattı. Polis ekipleri taraflar arasında tartışma çıkmaması için tedbir aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin yardımıyla birbirinden ayrılan gruplar yürümeye devam etti. TÜGVA üyeleri, çeşitli sloganlar ve pankartlar açarken, yoldan geçen vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi.

TÜGVA üyesi Emre Öztürk, "Öncelikle milletimizin geleceğinin tayin edileceği tarihe sayılı günler kala, iç ve dış düşmanlarımıza ülkemize sahip çıktığınızı göstermek için "evet" diye haykıran siz vatan sevdalılarına şükranlarımızı sunuyoruz. Şairin dediği gibi, (Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir). Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacağımız bu kaotik dönemde milletimizin cesur şairi Neci Fazıl Kısakürek bizden yıllar önce bugünü ön görmüş gibi çok açık bir seçim yapmamızı istiyor. Nurun tarafında mıyız, yoksa kirin mi?" dedi.

(SA-MŞ)



08.04.2017 17:38:55 TSI

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