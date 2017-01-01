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Niğde Belediyesi girişimcilik eğitimi düzenliyor



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi , KOSGEB VE AHİKA işbirliğinde girişimcilik eğitimi düzenleniyor.

Niğde Belediyesi, KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğinde 30 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar KOSGEB yeni girişimci desteğine başvurma fırsatı yakalayacak. Girişimcilik eğitiminin 14-18 Nisan 2017 tarihleri arasında Niğde Belediyesi Eğitim Salonunda gerçekleştirileceğini ifade eden Niğde Belediye Başkanı Akdoğan, "İlgilenen girişimci adayların başvurularını Niğde Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne 12 Nisan Çarşamba gününe kadar şahsen yapabilecekler" diye konuştu. Girişimcilik eğitim kontenjanının 30 kişi ile sınırlı olduğunu belirten Niğde Belediye Başkanı Akdoğan , istekliler arasında yapılacak mülakattan sonra eğitime katılmaya hak kazananların, Niğde Belediyesi internet sitesinden ilan edileceğini vurguladı. Akdoğan, "Girişimcilik eğitimi için başvurular 12 Nisan Çarşamba gününe kadar yapılabilecek. Mülakat tarihi ve saati ise başvuru yapan isteklilere telefonla bildirilecek" dedi.

Başkan Akdoğan, "Niğde Belediyesi, KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansı İşbirliğinde düzenlenecek Girişimcilik Eğitimi, Kasım ayı içerisinde başlayacak girişimcilik kursu 32 saatlik eğitimden oluşmaktadır. Eğitim sonunda başarılı olanlara Başarı Sertifikası verilecek. Eğitim içeriğinde KOSGEB destekleri , yeni iş kuranlara dönük desteğin mevzuatı, başvuru aşamaları ,iş planın hazırlanması, pazar araştırmasının yapılması, yönetim planı oluşturulması ve yatırım fizibilitelerinin yapılması konuları işlenecek" ifadelerini kullandı.

Toplam 32 saatlik eğitimin sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek. Sertifika alan katılımcılar , yeni bir iş kurmaları halinde KOSGEB 'in Girişimcilik Destek Programı kapsamında 50 bin liraya kadar olan hibe, 100 bin liraya kadar olan faizsiz kredi desteklerinden faydalanmak için başvurabilecek.

(MB-YE-TB-Y



08.04.2017 17:39:16 TSI

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