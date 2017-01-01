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Sinop'ta Roman müzisyenler derneği açıldı



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop'ta Roman Müzisyenler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği açıldı.

Derneğin açılışı Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şefaattin Serten, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Romanlara hitaben yaptığı konuşmada, "Sinop'taki Romanlar yani sizler çok sevgi dolu, çok güzel insanlarsınız. Yalan dolansız, arsızlık, hırsızlık bilmeyen insanlarsınız. Yıllardır bu kentte iç içe yaşıyoruz. Ben şimdi baktım dernek binanız bana biraz küçük gibi geldi. Bakalım da inşallah ben de yardımcı olurum size yakışır bir dernek binanız olsun. Bu özelliklerinizi sakın kaybetmeyin. Ben sizlerle gurur duyuyorum. İnşallah birlikte uzun yıllar böyle iç içe sevgi dolu yaşarız" dedi.

Ardından AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş yaptığı konuşmada, "Yeni dernek binanızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye başkanımız da çok güzel şeyler söyledi. Kısaca özetle şunu söylemek gerekir: Neşeyi, sevgiyi, kardeşliği sizden öğrendim. Sinop'un neşesine neşe katacak etkinlikler olacağını ümit ediyorum. Bu vesileyle emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan Sinop Valisi Hasan İpek ise, "Türk kültürünün bir parçası olan çok değerli Roman kardeşlerimin, Sinop'taki bu güzel uyumları ve bu güzel yaşantıları ile birlikte dünyanın her yerinde nasıl Türk olmaktan gurur duyuyorlarsa, bizler de onları her zaman bir kardeşimiz olarak görmekten gurur duyuyoruz. Bütün Roman kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum ve bu derneğin açılışının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

(OSM-SLH-Y)



08.04.2017 17:42:47 TSI

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