09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TÜGVA Ağrı'da referandum için yürüyüş düzenledi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:35
TÜGVA Ağrı'da referandum için yürüyüş düzenledi
TÜGVA Ağrı'da referandum için yürüyüş düzenledi

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma 'Evet' için Ağrı'da yürüyüş düzenledi.
TÜGVA Ağrı İl Başkanlığı tarafından yapılan yürüyüşe Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ak Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ve vatandaşlar katıldı. Merkez Camii önünde başlayan yürüyüş Abide Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Yürüyüşte sık sık sloganlar atıldı. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
(AG-AT-Y)

08.04.2017 17:43:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakan Yardımcısı Uçar:
YEREL

ADALET BAKAN YARDIMCISI UÇAR:
AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe'nin Taşlıçay ziyareti
YEREL

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CESİM GÖKÇE'NİN TAŞLIÇAY ZİYARETİ
Ağrı'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması
YEREL

AĞRI'DA GENÇ SADA KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA BÖLGE YARIŞMASI
&quot;Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması&quot;
YEREL

"GENÇ SADA KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI"
Tarihi İshakpaşa Sarayı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

TARİHİ İSHAKPAŞA SARAYI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
Başkanvekili Işın vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

BAŞKANVEKİLİ IŞIN VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!