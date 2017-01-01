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TÜGVA Ağrı'da referandum için yürüyüş düzenledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma 'Evet' için Ağrı'da yürüyüş düzenledi.

TÜGVA Ağrı İl Başkanlığı tarafından yapılan yürüyüşe Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ak Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ve vatandaşlar katıldı. Merkez Camii önünde başlayan yürüyüş Abide Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Yürüyüşte sık sık sloganlar atıldı. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

(AG-AT-Y)



08.04.2017 17:43:43 TSI

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