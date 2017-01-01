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Çakır, 4 köyde referandum çalışması yaptı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, parti yöneticileri ile birlikte Sütlüce, Yenidoğancılar, Asarlı ve Velidağ Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlardan "Evet" desteği istedi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, köy ziyaretlerinde kendisini dinleyen çok sayıda vatandaşa 18 maddelik anaya değişikliği maddelerini anlattı.

16 Nisan'ın Türk milleti için büyük bir fırsat olduğunu anlatan Çakır, böyle bir hakkın bir daha belki de milletin önüne gelemeyeceğini söyledi. Başkan Çakır, "Türkiye'de bakın AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde öncelikli olarak önemli gelişmelere imza attı. Geçmişte milletten tasarruf teşvik paraları almışlar, nemaları toplamışlar bakıldı ki ortada para yok. Liderimiz Kurucu Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Devletin millete borcu olmaz dedi. Hamd olsun o paralar vatandaşımıza ödendi. Sağlık sisteminde de vatandaşlarımıza eşit şekilde hizmet verilmesine ve eczanelerde rahat ilaç verilmesine sağlandı. Bugün bakın hale 15 sene öncesinden daha ucuz ilaç alıyoruz. Şehirlerarası yollarımız en iyi hale getirilerek geniş bir şekilde oldu. Marmaralarımız, TOKİ'lerimiz, Havaalanlarımız, İnsansız hava araçlarımız yapıldı. Bunları AK Parti 15 yılda tek başına iktidar olmasıyla istikrar var olmasıyla yaptı. Eğer koalisyonlar olsaydı mümkün değildi. IMF'den borç para alarak, iş yapıyorsanız? Karşılayın da emirde alıyorsunuz. İşte AK Parti iktidarında IMF'den borç alınmıyor. Artık ekonomi de gerçekten özgür Türkiye var. Bizi yavaşlatmak için başımıza her türlü belayı musallat ettiler. Geçmişte Ülkemiz hep darbeler yaşadı. Geçen yılda da Türkiye Cumhuriyetinin Devletin ilerleyişini durdurmak için darbe yapılmak istendi. Bunların af edebilir bir tarafı yok. Ülkemizi 50 yıl geriye getirmek istediler. 16 Nisan'da yapılacak Halk oylamasında vereceğiniz "Evet" desteğiyle istikrarı kalıcı hale getirelim. Biz vatandaşlarımıza siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetmek istiyor musunuz soruyoruz. İşte kararımız bu yüzden "Evet" olsun istiyoruz. Vatandaşlarımız yönetmezse zengin lobileri, faizciler yöneltecek. O yüzden muhalefet edenler milletin ayağına gitmek zorlarına gittiği için karşı çıkıyor. Vereceğiniz güçlü "Evet" desteğiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yüzde 50 artıyı almak isteyen millete selam duracak. Ondan dolayı değerli vatandaşlar güçlü "EVET" e sahip çıkmanızı bekliyoruz. Bir daha bu hak millete verilmeyebilir. Biz milletin dediği olsun diye uğraşıyoruz" dedi.

Çakır ve beraberindeki parti yöneticilerine gittikleri köylerde vatandaşlarda büyük ilgi gösterirken, referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

(VK-İÇ)



08.04.2017 17:44:56 TSI

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