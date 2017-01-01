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AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe'nin Taşlıçay ziyareti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:37
AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe'nin Taşlıçay ziyareti
AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe'nin Taşlıçay ziyareti

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum çalışmaları kapsamında Taşlıçay ilçesinde esnaf ve köy ziyaretlerinde bulundu.
AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, İl Başkanı Kemal Atmaca ile birlikte Taşlıçay ilçesinde 16 Nisan' yapılacak olan Referandum çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret ederek referandum hakkında bilgi verdi. Milletvekili Cesim Gökçe'ye Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Samancı, İlçe Başkanı İsmet Taşdemir ve İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Çakmakcı eşlik etti. Esnaf ziyaretinin ardından Gökçe, beraberindeki heyetle birlikte Yukarı Toklu ve Çökelge köylerini ziyaret etti. Köy halkıyla bir araya gelen Milletvekili Cesim Gökçe, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Anayasa değişikliği için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve 'Evet'i Ağrı'da herkese anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Gökçe, "Referandum çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Gittiğimiz her yerde partimize olan teveccühü görüyoruz. Bizlerde halkımızla bir araya gelmek için güne çok erken başlayıp geç saatlere kadar çalışıyoruz. Her gün köy ve esnaf ziyaretimizi yapıyoruz. İnşallah sandıkta halkımız en iyi seçimini yapacaktır" dedi.
(AG-AT-Y)

08.04.2017 17:45:04 TSI
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