YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe'nin Taşlıçay ziyareti

AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe'nin Taşlıçay ziyareti



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum çalışmaları kapsamında Taşlıçay ilçesinde esnaf ve köy ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, İl Başkanı Kemal Atmaca ile birlikte Taşlıçay ilçesinde 16 Nisan' yapılacak olan Referandum çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret ederek referandum hakkında bilgi verdi. Milletvekili Cesim Gökçe'ye Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Samancı, İlçe Başkanı İsmet Taşdemir ve İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Çakmakcı eşlik etti. Esnaf ziyaretinin ardından Gökçe, beraberindeki heyetle birlikte Yukarı Toklu ve Çökelge köylerini ziyaret etti. Köy halkıyla bir araya gelen Milletvekili Cesim Gökçe, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Anayasa değişikliği için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve 'Evet'i Ağrı'da herkese anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Gökçe, "Referandum çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Gittiğimiz her yerde partimize olan teveccühü görüyoruz. Bizlerde halkımızla bir araya gelmek için güne çok erken başlayıp geç saatlere kadar çalışıyoruz. Her gün köy ve esnaf ziyaretimizi yapıyoruz. İnşallah sandıkta halkımız en iyi seçimini yapacaktır" dedi.

(AG-AT-Y)



08.04.2017 17:45:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER