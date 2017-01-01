YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Başsoy'dan Esnafa Ziyaret

Başkan Başsoy'dan Esnafa Ziyaret



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy esnafı ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak eski sanayi sitesinde bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Başsoy, belediye çalışmalarını hemşehrilerimize anlatarak onların istek ve önerilerini dinledi. Başkan Başsoy esnaf ziyaretleri esnasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Başkan Başsoy, "Her şey hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak için. Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan'ı yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" dedi

(FG-AT-Y)



08.04.2017 17:45:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER