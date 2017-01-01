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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Başkan Başsoy'dan Esnafa Ziyaret

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:37
Başkan Başsoy'dan Esnafa Ziyaret
Başkan Başsoy'dan Esnafa Ziyaret

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy esnafı ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak eski sanayi sitesinde bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Başsoy, belediye çalışmalarını hemşehrilerimize anlatarak onların istek ve önerilerini dinledi. Başkan Başsoy esnaf ziyaretleri esnasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.
İnsan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Başkan Başsoy, "Her şey hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak için. Hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak adına düzenlemeler yapıyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan'ı yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" dedi
(FG-AT-Y)

08.04.2017 17:45:46 TSI
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