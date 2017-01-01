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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Doğan 'Evet' turunda

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:38
Başkan Doğan 'Evet' turunda
Başkan Doğan 'Evet' turunda

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 'evet' turlarına devam ediyor.
AK Partili yöneticilerin de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Doğan, cadde ve sokaklarda vatandaşlardan daha güçlü, daha demokratik, daha zengin bir Türkiye için evet istedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan Doğan, "Bu referandum bizlerin, gençlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ilgilendiriyor. Gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakmanın çabası içerisindeyiz. Bu süreçte fırsat ayağımıza geldi. Ülkemizi güçlü yarınlara daha hızlı taşımak için önümüzdeki referandum çok önemli bir fırsat. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir çok dönemde yapılmaya çalışılan, bir çok siyasi liderin düşündüğü fakat el atmaya bile cesaret edemediği bir adımı atarak yine bir ilke imza attı. Türkiye artık Avrupa'nın gel dediğinde geldiği, git dediğinde gittiği, para için kapısında beklediği bir ülke değil. Artık kendi savaş uçağını, dünyanın en büyük köprülerini, havaalanlarını yapan, denizin altından yollar geçiren, sağlıktan, eğitime, ulaşımdan ekonomiye her alanda çağ atlayan bir Türkiye var. Bu bereket, bu yükseliş Türk halkının AK Parti hükümetine güvenmesinin ve her zaman arkasında durmasının bereketidir. Bu referandumda da Türk milleti liderlerine her zamanki gibi güvenmeye ve desteklemeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin oylanacağı referandumda, halkımızın en doğruyu bulacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Başkan Nevzat Doğan vatandaşlar ile yakından ilgilendi. Çocuklarla öz çekim yapan Doğan, bir motor tutkunu ile de sohbet etti.
(RFK-Y)

08.04.2017 17:46:56 TSI
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