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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Selim Cerrah Gençlerle Buluştu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:41
Selim Cerrah Gençlerle Buluştu
Selim Cerrah Gençlerle Buluştu

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah Erzincan Gençlik Merkezi'nde genlerle buluştu. Erzincan Gençlik Merkezi Hukuk Kulübünün öncülüğünde Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençlerle bir araya gelen Bakanlık Müşaviri Selim Cerrah gençlerle Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi konularında sohbet etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah'ın gençlerle hasbıhal programında Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Erzincan Kredi ve Yurtlar İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Özdemir, TÜGVA İl Temsilcisi Emre Özkan, Erzincan Gençlik Meclisi üyesi gençler de hazır bulundu. Erzincan Gençlik Merkezi Has Oda'sında gerçekleşen sohbette Bakanlık Müşaviri Cerrah Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi konularında gençlere bilgilendirmede bulundu. Türkiye'nin demokrasi tarihi konularında bilgi birikimlerini gençlere aktaran Cerrah gençlerden gelen soruları da cevapladı. Program Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Özdemir'in Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah'a hediye takdiminin ardından sona erdi.
(FG-AT-Y)

08.04.2017 17:47:53 TSI
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