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Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarında Sona Gelindi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Çalışmalarını çevreci belediyecilik anlayışıyla sürdüren Erzincan Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yürütülen 20 km'lik kanalizasyon hattı ve Atık Su arıtma tesisi çalışmalarına devam ediyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Şehir genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 20 km'lik kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Atık Su Arıtma tesisimizde kısa sürede tamamlanmış olacak. Bu tesisimizin tamamlanmasıyla birlikte belde belediyelerinin de atık suları burada toplanacak ve çevreye verilen zarar en aza indirgenmiş olacak. Daha yaşanabilir bir Erzincan için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

(FG-AT-Y)



08.04.2017 17:48:23 TSI

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