09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarında Sona Gelindi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:41
Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarında Sona Gelindi
Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarında Sona Gelindi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Çalışmalarını çevreci belediyecilik anlayışıyla sürdüren Erzincan Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yürütülen 20 km'lik kanalizasyon hattı ve Atık Su arıtma tesisi çalışmalarına devam ediyor.
Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Şehir genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 20 km'lik kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Atık Su Arıtma tesisimizde kısa sürede tamamlanmış olacak. Bu tesisimizin tamamlanmasıyla birlikte belde belediyelerinin de atık suları burada toplanacak ve çevreye verilen zarar en aza indirgenmiş olacak. Daha yaşanabilir bir Erzincan için çalışmalarımız devam edecek." dedi.
(FG-AT-Y)

08.04.2017 17:48:23 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Selim Cerrah Gençlerle Buluştu
YEREL

SELİM CERRAH GENÇLERLE BULUŞTU
Başkan Başsoy'dan Esnafa Ziyaret
YEREL

BAŞKAN BAŞSOY'DAN ESNAFA ZİYARET
Erzincan'da Dünya Masa Tenisi Günü Etkinliği
YEREL

ERZİNCAN'DA DÜNYA MASA TENİSİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Kadın Çiftçilerle Kiraz Bahçesi Demonstrasyonu Yapıldı
YEREL

KADIN ÇİFTÇİLERLE KİRAZ BAHÇESİ DEMONSTRASYONU YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!